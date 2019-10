In questi giorni Taylor Mega è tornata al centro del gossip. La sexy influencer 25enne che si è fatta conoscere al grande pubblico come naufraga dell’Isola dei Famosi ha infatti confermato la fine della love story con Giorgia Caldarulo, ex protagonista di Uomini e Donne. Una relazione durata poco ma chiacchieratissima nei salotti tv di Barbara D’Urso, dove Taylor l’aveva ufficializzata, anche per le frecciatine della sua ex Erica Piamonte.

Ora Taylor, che è solita incantare i suoi tanti fan di Instagram con scatti super sexy, è stata scelta come protagonista del calendario For Men Magazine e ha mostrato un primo scatto bollente, quello di marzo 2020 per la precisione, su Instagram. Dopo Manuela Ferrera e Fabiana Britto, protagoniste dei due calendari realizzati l’anno scorso, la scelta è ricaduta sulla Mega, come spiega il direttore Andrea Biavardi nel comunicato ufficiale. (Continua dopo la foto)

















“È proprio il caso di dire che quest’anno For Men Magazine, il primo mensile maschile d’Italia, ha realizzato un Mega Maxi Calendario – si legge nella nota – La protagonista dei 12 mesi più bollenti dell’editoria italiana è infatti Taylor Mega, una delle più belle e prorompenti protagoniste dello star system. È un’influencer di primissimo piano e manager di se stessa. La sua pagina Instagram vanta oltre 2 milioni di follower. La sua notorietà è cresciuta al punto tale che ha partecipato al Grande Fratello e all’Isola dei Famosi”. (Continua dopo la foto)









Taylor Mega ha realizzato il calendario gratuitamente, chiedendo all’editore di For Men Magazine, la Cairo Editore, di fare una donazione alla Wall of Dolls, associazione che si occupa di proteggere le donne vittime della violenza di genere. “Taylor ha deciso di usare il suo corpo per una causa nobile. Io sono veramente fiero di aver contribuito a far sì che questa iniziativa diventasse realtà”, si legge ancora nella nota ufficiale. (Continua dopo foto e post)







E anche la stessa Taylor spiega questa iniziativa nella didascalia del post che, inutile aggiungerlo, è stato sommerso di like e di commenti: “Ho deciso di mettermi a nudo per il calendario FOR MEN Magazine 2020 per devolvere tutto il mio cachet all’associazione Wall of Dolls che lotta da anni contro la violenza sulle donne. Smettiamola di vedere la nudità come fosse un tabù, invece di considerarla qualcosa di naturale. Le donne hanno lottato per anni per essere libere e nessuno può ostacolare la nostra libertà conquistata. Dal 4 Novembre in tutte le edicole d’Italia”.

