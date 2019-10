“Hai vinto tu”. Sabrina Salerno oltre ogni limite: il selfie dall’alto punta sul seno immenso

Sabrina Salerno continua a fa sognare i fan. Era un’icona di bellezza negli anni ’80 ma il tempo per lei non è stato un nemico e ancora oggi la cantante mostra un fisico scultoreo che fa perdere la testa ai fan. Il suo corpo burroso da pin up è una roba d’altri tempi. E gli uomini non restano certo indifferenti. Sabrina Salerno, poi, è consapevole della sua bellezza e ama provocare… Quale modo migliore di Instagram per farlo? “L’amore in fondo non è poi che un baratto. Dai troviamo un riscatto, di qualche cosa ti puoi anche privare, dai, facciamo l’affare. Se io ti do un occhio poi mi guarderai?

Se ti darò il cuore lo farai pulsare o lo getti in fondo al mare?”, scrive questa citazione di Renato Zero accanto all’ultimo bollente scatto che ha infiammato tutti. La bella 51enne (sì, Sabrina Salerno ha 51 anni per davvero) è seduta a terra su un tappeto e ha la testa appoggiata al divano. Ma ciò che salta all’occhio è il suo strepitoso e strabordante seno che è bene in vista in quella foto presa dall’alto. Continua a leggere dopo la foto

















Il top striminzito indossato da Sabrina Salerno non contiene tutta quell’abbondanza e le catenine che porta al collo finiscono proprio tra i suoi seni. I fan perdono la testa. Ma c’è che anche chi replica alla sua affermazione: “Che sguardo! Ma se mi concedi una mia opinione non un giudizio, credo che i sentimenti non sono un affare, ance perché fortunatamente le persone non sono tutte uguali! Grande Sabri!”, le scrive un fan. Ma i commenti sono tanti. Continua a leggere dopo la foto









“Se ti do la mente poi mi fai impazzire?”, “Sogno di una notte di mezza estate”, “Hai vinto tu”, “Meraviglia!”, “Senza parole”, “Ci fai impazzire!”, sono alcuni dei commenti che si leggono sotto a quello scatto. E ci sono anche commenti in inglese. E in russo. Questo solo per dire che Sabrina Salerno è amata in tutto il mondo. Ed è una bellezza tutta made in Italy. Bisogna andarne fieri… Una donna bella e forte che ha avuto un passato difficile che racconta nel suo sito. Continua a leggere dopo la foto





“Mio padre ha lasciato mia madre quando è rimasta incinta e non mi ha voluto riconoscere. Sono cresciuta per cinque anni con i nonni perché la mamma non poteva occuparsi di me, perché doveva lavorare. Avevo dodici anni quando ho cercato di riprendermi quello che mio padre mi doveva: amore, appoggio, sicurezza e tenerezza. L’ho chiamato al telefono. Dall’altra parte ho trovato un muro. Sono cresciuta comunque, cercando di indurire ancora di più la mia corazza”.

