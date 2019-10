Classe 1975, originaria di Benevento, Nunzia De Girolamo sa come far felici i suoi follower su Instagram. La ex deputata di Forza Italia e, prima, de Il popolo delle libertà, posta spesso foto della sua vita quotidiana. Uno degli ultimi che ha postato ha lasciato sbigottiti i fan. Il motivo? La sensualità dello scatto. L’ex ministro delle politiche agricole, che ha raggiunto il culmine della popolarità per aver partecipato al programma di Milly Carlucci Ballando con le stelle, con quello scatto ha fatto il pieno di like. Ma che foto è? Una foto che ritrae Nunzia De Girolamo in bikini al mare.

Nunzi, 44 anni, figlia di Nicola De Girolamo, direttore del Consorzio agrario di Benevento, è molto attiva sui social ed è anche molto amata: i suoi follower amano le sue foto e quella al mare li ha mandati in paradiso. Capelli bagnati, labbra carnose e sguardo all'Isola dell'amore: Nunzia De Girolamo a Capri è l'apoteosi della sensualità.

















"Buona Domenica amici! Non mi rassegno all'idea che l'estate sia finita 🤣 Un tuffo, coraggioso, a metà ottobre 😃 #nunziadegirolamo" scrive Nunzia De Girolamo a didascalia dello scatto sensualissimo. Ed è pioggia di like. E di commenti. "Ah però!", "Fai venire i brividi!", "Sei bellissima!", "Bagno tonificante" scrivono alcuni dei follower a commento di quello scatto. La foto fa centro e i fan approvano. "Una bomba!", "Sei il top!" si legge ancora.









"Andrai ad Italia Viva con Renzi?" chiede con simpatia un follower. E Nunzia De Girolamo replica così: "No, io sono già viva di mio!". "Semplicità unica, sei bellissima" scrivono ancora i fan abbagliati. E ancora: "Wow wow sei davvero molto bella e stupendaaaa e affascinante". Ma i commenti sono davvero tanti ed è impossibile stare qui a riportarli tutti.





Bella e pure simpatica. Qualche tempo fa si è prestata, con Luca Bizzarri, a un siparietto divertente a Quelli che il calcio… La De Girolamo si è avvicinata alla scrivania, dove nel 1994 Silvio Berlusconi firmò il contratto con gli italiani nel salotto di Bruno Vespa a «Porta a Porta» per dichiarare chiusa la sua attività da politico. “Io ho cambiato vita e sto troppo bene!”, ha detto la Di Girolamo che ora si dedica ad altro e sta alla grande. E si vede.

