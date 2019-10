Si è parlato moltissimo nei giorni scorsi di Guendalina Tavassi. Prima per la festa di compleanno a tema Pamela Prati per la figlia, poi per lo scatto senza veli che ha fatto impazzire il web. E ora la showgirl che abbiamo conosciuto al Grande Fratello 11 torna a incantare i suoi fan con una foto bollente. Un passo indietro per chi non è aggiornato. Guendalina, che è una mamma molto attiva sui social netowork, ha da poco sorpreso tutti organizzando un party per il compleanno della figlia Chloe.

Per i suoi 6 anni ha voluto farla felice: la bimba ha un debole per la ex stella del Bagaglino e le ha organizzato una festa con l’angolo del trucco di Pamela Prati, l’angolo dei selfie di Pamela Prati, il trono per le foto sempre di Pamela Prati. Che è stata anche invitata alla festa in qualità di ospite d’onore. Una sorpresa enorme per Chloe, che quando l’ha vista non poteva credere ai suoi occhi. (Continua dopo la foto)

















Il tutto, naturalmente, condiviso sul suo profilo Instagram, dove non sono mancate critiche. Complimenti a non finire, invece, per lo scatto senza veli che anticipavamo sopra. Una Guendalina Tavassi in versione bomba sexy ma con un pizzico di ironia. “Il buon gusto nel vestire è qualcosa di innato…. ecco perché mi sono messa a nudo (ovviamente scherzo)”, è la caption della foto senza veli che ha collezionato anche una lunga serie di commenti positivi. (Continua dopo la foto)









“Oltre ad avere un bel lato B, hai anche un bel lato A. Complimenti”; “Ma che bontà!”; “Io credo che tu sia una delle più belle donne della tv”, scrivevano i fan. E ora ecco un’altra foto bollente condita con la sua solita ironia. L’ex gieffina si lascia immortalare con una camicia gialla aperta sul davanti che lascia poco all’immaginazione. E infatti il suo décolleté è praticamente tutto di fuori. (Continua dopo foto e post)







“Ogni giorno mi guardo allo specchio e mi dico: ‘Grazie Madre Natura’. (Per i poco ironici, sto scherzando ovviamente)” è la didascalia. Guenda non ha infatti mai negato di essere ricorsa alla chirurgia estetica per aumentare qualche taglia del suo seno. E la scollatura che sfoggia nello scatto in questione mette bene in mostra il risultato. Anche in questo caso, boom di like e di commenti. Come “Stupenda” e “La perfezione ha un nome ed un cognome”.

“Migno***”. Uomini e Donne, è ancora trash. E sempre loro al centro della scena: Tina Cipollari e Gemma Galgani