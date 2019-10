“Non si può far finta…”. Samantha De Grenet, la foto dopo l’intervento per lanciare un appello ai fan. Cosa è successo

Samantha De Grenet si sottopone a un piccolo intervento e, su Instagram, lancia un appello ai fan. “Questa foto non vi dirà nulla ovviamente, non è nemmeno una foto dove sono venuta particolarmente bene – ha scritto – ma è una foto che in qualche modo segna un cambiamento. Non parlo di un cambiamento epocale o di quelli che lasciano il segno negli animi delle persone, ma per me rappresenta un lasciare andare la me bambina, la me adolescente, la me donna che ero anche fino a poco tempo fa! Ehhh, quante storie dietro l’ asportazione di un neo che sta lì da 48 anni, direte voi! E non avete neanche torto…”.

Ecco, Samantha De Grenet si è fatta asportare un neo. E in effetti non si tratta di un grosso intervento. Ma per lei ha significato molto. “Nella mia coscienza rappresenta un “passaggio” … – continua la De Grenet – non si può sempre far finta di essere wonderwoman, non si può più trincerarsi dietro un sorriso e nemmeno nascondersi dietro un muso o un capriccio per evitare di confrontarsi seriamente, al contrario bisogna tirare fuori una nuova forza, una grinta speciale che ti dice che una soluzione si trova sempre, o quasi, basta crederci e volerlo”. Continua a leggere dopo la foto

















E, si legge ancora nel post: “Trovare qualcuno che pur comprendendoti ti mette davanti alla realtà senza troppi giri di parole, che ti mostra la strada da un altro punto di vista, che capisce che il più delle volte ci si sente sole perché non tutti possono capire, che ti dà delle ‘soluzioni’ da provare…è un regalo! In un pomeriggio inaspettatamente mi sei apparsa, il resto è venuto naturalmente”. Poi dà un consiglio ai suoi tanti follower: “Fate molta attenzione quando decidete di levare un neo perché ce ne sono alcuni che possono essere asportati solo chirurgicamente e non con un laser”. Continua a leggere dopo la foto









E ancora: “Come nel mio caso, anche se prima viene rimosso mediante SHAVE BIOPSY per valutazione istologica. Rivolgetevi sempre a seri professionisti, l’incompetente purtroppo è spesso dietro l’angolo”. Perché per lei è stato un passaggio? Beh, perché quel neo sul suo volto era una sua caratteristica, una caratteristica alla quale non avrebbe voluto rinunciare. Ma Samantha De Grenet, showgirl che si accinge a debuttare nei panni di imprenditrice di Food, ha deciso di rinunciarci per la sua salute. Continua a leggere dopo la foto







Non si scherza con certe cose. E Samantha ha voluto lanciare un messaggio forte ai suoi fan. Quelle parole, scritte a margine di uno scatto senza trucco, la faccia seria e i cerotti, hanno lasciato il segno. I suoi follower hanno apprezzato e commentato con tanti cuori. Tra i commenti spicca quello della showgirl Milena Miconi che scrive: “Brava Sami, è importante dare questi messaggi perché tanta gente a volte non sa a chi rivolgersi e incappa in veri e propri incompetenti rischiando anche di rovinarsi la vita.. buona guarigione”.

