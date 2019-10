“Ma perché non mangi?”. Chiara Ferragni, bufera dopo questa foto. Il dettaglio non passa di certo inosservato

Ci risiamo, ogni volta che Chiara Ferragni posta qualche foto sul cibo ecco irrimediabilmente qualche problema. L’ultima volta, come ricorderete, era una foto relativa ad una bellissima pizza. In quel caso tantissimi utenti si erano scagliati sulla influente milanese per un dettaglio: la pizza era completamente intera e lei aveva un pezzo in mano. Da qui le critiche sulla veridicità della foto e le accuse del genere: “Ma l’hai mangiata davvero la pizza o semplicemente ti limiti a fare delle foto?”. Ora, di nuovo in Italia il problema si ripresenta. La bella influencer si è concessa un pranzo in un ristorante del centro della Capitale ma è stata ricoperta di polemiche.

Chiara è sicuramente abituata alle critiche e purtroppo anche agli haters, ma questa volta i followers hanno notato un dettaglio che è impossibile non notare. La Ferragni, infatti, si è lasciata immortalare mentre gusta un piatto di spaghetti. ’imprenditrice digitale ha una forchettata vicino alla bocca ma se si guarda in basso il piatto è perfettamente integro. strong>Continua a leggere dopo la foto

















Chiara ci è cascata di nuovo, come accadde con la pizza, quando si fece fare una foto mentre addentava uno spicchio di una foto che invece era perfettamente integra. La polemica è nata di nuovo sull’alimentazione della moglie di Fedez accusata di mostrarsi mentre mangia piatti prelibati e super calorici quando invece, alcuni suoi seguaci insinuano, mangerebbe solo piatti dietetici. strong>Continua a leggere dopo la foto









L’accusa, nemmeno troppo velata, alla Ferry è che quel gustoso piatto di spaghetti stia li solo per scena e che in realtà si sia ben guardata dal mangiarlo. La foto ha immediatamente scatenato l’ironia degli utenti più pignoli che anche questa volta non hanno mancato di sottolineare la singolare circostanza. Continua a leggere dopo la foto







“Moltiplichi anche la carbonara come con la pizza? Hahahah potresti risolvere la fame nel mondo così” osserva ad esempio qualcuno. “Anche qui come per la pizza vale la regola della pasta infinita?” chiede ancora un altro utente. Particolarmente simpatico il botta e risposta tra due follower: “Anche tu mangi?” chiede con sorpresa il primo, “Solo per la foto” insinua maliziosamente il secondo.

Ti potrebbe anche interessare: Travolta dagli insulti, Serena Enardu sbotta. È la prima volta dopo Temptation Island Vip