Ilary Blasi, che gaffe a Eurogames! Il pubblico si è accorto subito di quello scivolone

La prima edizione di Eurogames, la rivisitazione in chiave moderna del mitico Giochi senza frontiere, è terminata. Ad aggiudicarsi la coppa è stata la squadra della Germania con il punteggio più alto (60 punti), mentre l’Italia non è nemmeno riuscita a salire sul podio: si è classificata in quarta posizione. In generale lo show, fortemente voluto da Ilary Blasi, che lo ha condotto insieme ad Alvin, non ha brillato.

Ha ricevuto diverse critiche e anche i dati di ascolto non sembrano essere andati per il meglio. Un’altra costante di questo primo Eurogames? I commenti al vetriolo dei telespettatori più social ai look sfoggiati dalla bella Ilary. La conduttrice non è mai risparmiata in fatto di outfit eccentrici e ogni giovedì ha sfoggiato look decisamente fuori dagli schemi, dimostrando così e ancora una volta di non aver paura di critiche di nessun genere. (Continua dopo la foto)

















E dopo aver indossato body a vista, tute oversize e brillanti, accessori a non finire e look total denim, anche per la finale ha deciso di stupire. Ancora una volta Ilary si è presentata sul palco con un look insolito: un dolcevita nero a collo alto, salopette nera effetto seconda pelle con bretelle rosse, guanti neri e stivali cuissard laccati di rosso. (Continua dopo la foto)









Anche l’acconciatura, come nelle precedenti puntate, era studiata e questo giovedì la moglie di Francesco Totti ha optato per uno chignon tiratissimo con qualche ciocca sfuggente. La reazione del pubblico? Critiche e paragoni a Eva Kant a non finire. Quando poi ha indossato un cappotto rosso oversize a quadri, apriti cielo! Ma stavolta non è stato solo il look di Ilary a finire nel mirino degli utenti. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 24 Ott 2019 alle ore 10:11 PDT



Agli ormai soliti post di critiche per l’outfit eccentrico, si sono infatti aggiunti quelli sulla gaffe di cui la presentatrice romana si sarebbe resa protagonista durante l’ultima puntata di Eurogames. Un errore grammaticale che deve essere sfuggito a Ilary, magari per l’emozione della finale, ma che è stato subito intercettato dagli utenti. Come si legge su alcuni commenti, la Blasi avrebbe detto ‘scalgiffe’ anziché ‘scalfisce’.

Dopo queste foto non si fa altro che parlare di lei! Si è presentata così sul red carpet