Benedetta Parodi è da poco tornata in tv con ‘Bake Off Italia’, ma continua a dare consigli e ricette via Instagram ai suoi tanti fan. In uno degli ultimi brevi video pubblicati sul suo profilo ha mostrato una ricetta semplice e gustosa. “Per il nostro appuntamento di oggi – ha scritto la zia Bene presentando la ‘ricetta facile’ del giorno – ho pensato di proporvi un piatto velocissimo, perfetto per un aperitivo con gli amici o per una merenda salata. Si tratta dei miei salatini-pizzetta!”.

Il post ha superato nel giro di poche ore 50mila visualizzazioni, ma ciò non significa che non siano arrivate critiche. Come riporta FunWeek, infatti, alcuni hanno attaccato la Parodi accusandola di aver scelto una ricetta troppo facile, banale. E infatti sotto al video si legge anche: "Ci vuole coraggio a postare una cosa simile, anche un bambino è in grado di farle!".

















Eppure il format web della conduttrice si intitola proprio Le Facilissime… Ma non è finita qui. Le critiche sono arrivate anche per un altro motivo. Dopo aver preparato le pizzette, Benedetta Parodi immerge un dito nel pomodoro che le ricopre e poi lo lecca. Ecco: quel gesto non è proprio piaciuto. E non sono stati pochi quelli che gliel'hanno fatto notare.









"Ma perché ti lecchi le dita? E tra l'altro anche in tv è una tua prassi", scrive una. E un'altra: "Poco igienico". Insomma, un post da dimenticare visti i commenti. Solo poco tempo fa la ex conduttrice di Cotto e Mangiato ed esperta di cucina era di nuovo finita tra le polemiche per aver condiviso la foto di una crostata a base di prugne e zenzero che, è proprio il caso di dirlo, è risultata "indigesta" a molti.







Accanto al piatto, una tazza e un giornale. “Buondì con la crostata prugne e zenzero”, scriveva la sorella di Cristina Parodi. In molti però si sono accorti che nell’inquadratura era ben visibile il titolo di un articolo del Corriere della Sera che, ad avviso di tanti, strideva con la leggerezza del post. l titolo del pezzo raccontava la confessione agli inquirenti di Massimo Sebastiani riferita all’omicidio di Elisa Pomarelli. Un caso che ha scosso tutti, anche i fan di Benedetta, che hanno quindi invaso di commenti il post: “Quel titolo è inquietante”, “Occhio ai contenuti del giornale, un po’ stridenti con la leggerezza del post”, “Prima di pubblicare le foto controllare…”.

