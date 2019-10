Elisabetta Gregoraci non ha ancora commentato l’ultimo gossip sul suo ex marito, Flavio Briatore. Secondo quanto rivelato da Dagospia, l’imprenditore sarebbe stato avvistato in un noto locale di Montecarlo insieme a una giovane ragazza toscana, Benedetta Bosi. “Cosa ci faceva Flaviuccio Briatore con la giovane e bombastica toscana Benedetta Bosi l’altra sera al Cipriani di Montecarlo? – scrive Alberto Dandolo – Dicono le abbia pagato anche un autista per farla rientrare a Milano… Dicono”.

Per ora, però, l’unico indizio che farebbe pensare a un flirt tra Briatore e la Bosi sarebbe spuntato sui social: lui, infatti, risulta essere uno dei follower di Instagram di lei, che ha il profilo privato e sembra ancora sconosciuta nel mondo dello spettacolo. Di lei, difatti, non si sa nulla se non che è toscana. Dopo il rumor lanciato da Dago, che non è stato ancora né smentito né confermato dai diretti interessati, il suo nome sta rimbalzando ovunque in rete. (Continua dopo la foto)

















Ma in queste ore in cui Briatore è al centro del gossip, Elisabetta ha scelto la via del silenzio. La showgirl e conduttrice calabrese non ha risposto ai commenti degli utenti e ha preferito dedicarsi al figlio. Nelle Stories ha infatti postato alcuni video in cui si prepara per andare a cena con Nathan Falco. Nelle clip appare in perfetta forma e sorridente, concentrata sul suo ruolo di mamma. (Continua dopo la foto)









Ma sul suo profilo Instagram, oltre ai momenti con il piccolo Nathan, non mancano scatti e video sexy. Dopo l’ultima foto in cui si lasciava immortalare con una jumpsuit colorata dalla profondissima scollatura, la Gregoraci ha lasciato tutti i fan a bocca aperta con una clip girata a Montecarlo che lei commenta con questa caption: “Oggi mi vesto così” e l’emoticon che fa l’occhiolino. (Continua dopo foto e post)







In pratica Elisabetta Gregoraci si è vestita in diretta lanciando un outfit Fracomina. Dapprima si è mostrata di fronte al letto con una pelliccia rossa poi, piano piano, si è spogliata e fatto vedere un attillato body nero. Infine ha indossato il vestito nero con stampa a fiori. Impossibile per i fan non notare il suo fisico da urlo, il lato B e il décolleté perfetti dal body. E in un attimo hanno riempito il post di like e commenti: “La tua bellezza è inspiegabile.. sei UNICA”, “Bellissimaaaa!!!! Hai un fisico statuario e sei una donna perfetta!” e “Tu ci fai venire un infarto”, si legge tra i tantissimi messaggi.

