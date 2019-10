Diletta Leotta, che look! E il dettaglio sexy non sfugge ai più attenti

Diletta Leotta è una delle giornaliste e conduttrici sportive più in vista. E oltre ad apprezzare il suo talento in tv e in radio, i fan seguono la bella Diletta anche su Instagram. Lì è solita postare quasi quotidianamente gli scatti e i video del suo privato. Compresi quelli dove mette in mostra il suo fisico e le sue curve mozzafiato. Non è un mistero che la Leotta sia una delle donne di spettacolo più amate e desiderate dagli italiani.

Ed è talmente bella, sexy, "esplosiva" che ogni sua foto finisce per fare il pieno di like e di commenti. Come l'ultima, che ha davvero surriscaldato gli animi degli utenti. Dopo la pausa rigenerativa nella sua Sicilia, la bella Diletta è tornata agli impegni di lavoro e il look scelto per il big match tra la Juventus e il Bologna all'Allianz Stadium di Torino ha fatto 'boom'.

















Questa volta nessuna scollatura o spacco vertiginosi. Al contrario, la mise che la conduttrice siciliana di Dazn ha scelto era particolarmente accollata. Il vestito blu scuro aveva addirittura un mezzo collo alto ma era molto, molto aderente. Talmente aderente che, a detta di molti, lasciava intravedere l'assenza del reggiseno. Inutile dire che il look per la partita a Torino ha mandato in tilt il popolo della rete.









Il post (senza didascalia) condiviso da Diletta Leotta, che con quell'abito ha infiammato i cuori dei tifosi in tribuna e poi i follower di Instagram ha raggiunto quasi 7mila commenti. Commenti del tipo: "L'illegalità porta il tuo nome", "Portatrice di benessere per l'umanità", "Nessuna è come te". E ancora, tra i tanti "Wow!", "Le curve del circuito di Singapore non sono nulla a confronto".





Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 20 Ott 2019 alle ore 2:24 PDT



Nelle ultime ore, poi, il nome di Diletta Leotta è stato accostato a quello di Giulia De Lellis. Il settimanale Chi scrive che la Leotta “ha scelto di raccontarsi in un libro sfidando la regina delle classifiche di vendita Giulia De Lellis”. E poi: “Tra le due non corre buon sangue per via di un ‘like’ che Andrea Iannone avrebbe messo sul profilo Instagram della Leotta pochi giorni prima di ufficializzare la storia con Giulia. Like non gradito”.

