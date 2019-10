“Delusione”. Miriana Trevisan, la foto col vestito sbottonato e il seno in vista è uno spettacolo. Ma i fan non gradiscono

“Credo fermamente che il sorriso sia l’accessorio più bello che una donna possa indossare. (Audrey Hepburn)”, è la didascalia che accompagna la foto postata da Miriana Trevisan che ha fatto impazzire i fan. La ex ragazzina di Non è la Rai (una delle più belle del programma) ed ex valletta di Mike Bongiorno, oggi è una donna sensuale e provocante. Bella come allora, più di allora. Perché oggi ha la consapevolezza di essere donna… Nello scatto che ha mandato in visibilio i fan,

Miriana Trevisan indossa un abito chemisier a quadri bianchi e neri. Sarebbe pure un abito castigato, ma non come lo porta Miriana che lo tiene tutto sbottonato sul seno… I bottoncini del vestito sono tutti slacciati e il seno prosperoso di Miriana è tutto di fuori. Miriana, nella foto, tiene le gambe accavallate e le mani sui fianchi. Oltre al seno, si intravedono le cosce e con quello scatto la bella di Non è la Rai ottiene una quantità spropositata di like.

















Tanti i commenti di approvazione allo scatto: "Complimenti sei una donna stupenda", si legge. E ancora: "Tu non hai solo il sorriso come accessorio più bello. ..😚", "Opera d'arte", "Quanta gioia", "Miriana mia….. Mamma mia come stai🧐🧐🧐🧐🧐🧐". Ma le donne che commentano non sembrano altrettanto entusiaste. E commentano piccate: "Sì certo..! Guarderanno tutti il tuo sorriso", le scrive una follower con una vena di polemica. Ma non è la sola a non gradire la discrepanza tra la didascalia e la foto.









"Scusa ma se è il sorriso perché fai vedere le te**e" scrive un'altra. E ancora: "In questa foto i maschi non guarderanno certo il tuo sorriso. Sono delusa 😔". "Sì, sì, il sorriso", si legge ancora. Insomma, le solite polemiche. D'altronde i vip lo sanno: non si può fare sempre contenti tutti… "Non ho avuto modo di seguirlo tantissimo, perché a quell'ora spesso e volentieri sono impegnata … Ho ascoltato qualche sua dichiarazione, però, e mi sono piaciute molto. Posso dire che Pacifico è un uomo eccezionale", la Trevisan ha commentato così, a Novella 2000, la partecipazione del cantante Pago, suo ex, a Temptation Island Vip.





Pago ha partecipato insieme alla ormai ex compagna Serena Enardu. “Prima di partire ha parlato con nostro figlio Nicola – ha detto ancora Miriana – spiegandogli che sarebbe partito per fare un programma televisivo e che di conseguenza non avrebbe potuto portare il telefono con sé per chiamarlo. Temptation Island è una trasmissione per adulti e vedendo alcune promozioni nostro figlio si sarebbe potuto preoccupare. Posso dire di aver apprezzato il modo in cui Pago l’ha rassicurato. È un lato positivo che ha sempre avuto lui”.

