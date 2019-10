“Fai male agli occhi per quanto sei bella”. Anna Safroncik: l’ultimo scatto è pazzesco. I fan senza parole

Oggi parliamo di una bellezza incredibile, senza tempo: Anna Safroncik, che è tornata ai suoi normali impegni lavorativi, senza mai dimenticarsi dei suoi follower di Instagram. Eccola che, dopo aver monopolizzato le pagine dei giornali di gossip grazie al suo presunto flirt estivo con Matteo Mammì, l’ex di Diletta Leotta, ora si mostra per quella che è bellissima e dalle forme conturbanti. L’attrice è molto popolare sulla piattaforma e, ad oggi, è seguita da oltre 420.000 utenti. Poche ore fa è comparsa una foto che ha subito risvegliato l’attenzione dei fan. Anna ha pubblicato un topless veramente sensuale che mette in risalto il suo fisico perfetto e i suoi occhi di ghiaccio.

In poche ore il post ha raccolto centinaia di commenti e oltre 26.000 "mi piace". La Safroncik è una delle attrici più talentuose, sensuali e ammalianti del piccolo schermo, ma presto la vedremo nelle vesti di conduttrice. Scoperta da Carlo Verdone, ormai affermata nel mondo della tv e del cinema, l'attrice ucraina naturalizzata italiana quest'estate ha condotto il festival itinerante Festival Show e ha avuto ben poco tempo per l'amore.

















Malgrado ciò, le riviste rosa le hanno attribuito parecchi flirt, tra cui uno con il talentuoso e bellissimo Alberto Urso, giovanissimo vincitore di Amici di Maria De Filippi 2019. Ospite per la prima volta di Vieni da me, il programma pomeridiano di Raiuno, condotto da Caterina Balivo, Anna Safroncik ha parlato della sua vita privata.









Quest'estate, nonostante abbia lavorato a pieno ritmo, i giornali di gossip le hanno appioppato parecchi fidanzati: il vincitore di Amici Alberto Urso, ad esempio, ma anche l'ex compagno di Diletta Leotta, Matteo Mammì. In verità, però, la Safroncik è ancora single. L'attrice e conduttrice, infatti, dopo l'ultima storia andata male, non è più riuscita a ritrovare l'amore.







Oggi, che ha 38 anni, sogna un compagno e dei figli ma per il momento si gode la vita da single e il lavoro. Ecco le sue parole: “Quest’estate ci hanno provato a farmi fidanzare con tutti ma non ci sono riusciti. È stata un’estate molto tranquilla, nella quale sono stata parecchio impegnata, sono single”. Anna, inoltre, ha ricordato due tra i suoi ex fidanzati più famosi: gli attori Francesco Arca e Giulio Berruti.

