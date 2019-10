Antonella Mosetti ha recentemente partecipato all’inaugurazione della nuova boutique romana di Philipp Plein. La showgirl lanciata da Non è la Rai oggi ha 44 anni, ma è invidiata anche dalle ragazze di 20 per il suo fisico e la sua incredibile sensualità. E all’evento in questione non ha deluso i fan: si è presentata con un abitino rosa che copriva a malapena le sue curve generose abbinato a scarpe dello stesso colore. Ancora.

Sempre poco tempo fa Antonella aveva mandato in visibilio i suoi fan con una mise sadomaso: il corpetto stretto non riusciva quasi a contenere il suo seno scoprendo un capezzolo. I giudizi degli utenti erano stati contrastanti, infatti c’era chi si complimentava con le frasi “Sei stupenda” e “Sei atomica” e chi invece la apostrofava cosi: “E basta che c’hai cinquant’anni”, “Non sai cosa siano l’eleganza e la finezza”. (Continua dopo la foto)

















Su Instagram Antonella Mosetti continua a regalare ai fan scatti mozzafiato. L’ultimo post però è diverso. Si tratta di un breve filmato in cui la showgirl mostra un lato del suo corpo finora tenuto nascosto: i suoi piedi. “Qualcuno mi ha scritto per la gioia dei feticisti – ha scritto Antonella, oggi opinionista tv – Mentre io dico grazie (taggando un centro estetico e la sua proprietaria) per la mia di gioia!”. (Continua dopo la foto)









Nel video i piedi della Mosetti sembrano perfetti, delicati e “decorati” con dei tatuaggi a motivi floreali messi in risalto dallo smalto rosso fuoco. Uno spettacolo per gli appassionati del genere e infatti la clip è stata presto invasa da like e da commenti come “Finalmente non vedevo l’ora”, “Wow!”, “Spettacolooooooooooo”, “Stupendi” e “anche io dico grazie”. (Continua dopo foto e post)







Insomma, i piedi di Antonella Mosetti hanno fatto furore. Sono stati molto apprezzati come quelli di Caterina Balivo, che infatti qualche mese fa la conduttrice rivelava: “Ricevo parecchie email che riguardano i miei piedi. Ho un mondo di feticisti molto attivo che mi ha nominata ‘Miss Piede d’Oro’. Vogliono vederli con o senza tacchi”.

