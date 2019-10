“La meraviglia”. Belen Rodriguez, slip minuscolo, lei sdraiata sulla sabbia e… Ovazione per il suo lato b monumentale

Belen Rodriguez da sogno. La foto sdraiata con il sedere all’aria manda in visibilio i fan. La bella moglie di Stefano De Martino, da poco tornata in tv con la nuova edizione di Tu sì que vales, continua a far sognare i fan con i suoi scatti in bikini. In questi giorni Belen Rodriguez è alle Maldive con il marito ed è proprio da quelle meravigliose isole che arriva lo scatto più eccitanti degli ultimi tempi. Sdraiata sulla spiaggia, Belen, con uno slip micro, mostra al mondo il suo proverbiale lato b.

E non ce n’è per nessuno. “Stupenda”, “Splendida”, “La più bella”, sono alcuni dei commenti apparsi sotto al post. In effetti, in quello scatto più che in altri, è evidente la perfezione di Belen. Il suo fisico è pazzesco: gambe lunghissime e sottili, sedere alto e sodo, seno prorompente, labbra carnose. Insomma, Belen sembra dipinta. Fortunato Stefano De Martino… “La meraviglia”, “Semplicemente spettacolare” sono altri commenti che appaiono sotto lo scatto in bianco e nero. Continua a leggere dopo la foto

















Il 3 ottobre Stefano De Martino ha festeggiato 30 anni con un viaggio a Napoli con tutta la famiglia. Dopo il festeggiamento con la famiglia e dopo qualche giorno di lavoro a Milano, Belen e Stefano, che hanno ricominciato a vivere la loro love story dopo la separazione, hanno deciso di regalarsi una cosa speciale: una vacanza lontano da tutti e tutti. Come meta per il loro viaggio da sogno, hanno optato per le Maldive… Eh, quanta invidia. Continua a leggere dopo la foto









Per stare a fare i piccioncini, hanno persino lasciato a casa il figlio Santiago. L’albergo dove alloggiano? Il Baglioni Resort, hotel a 5 stelle tutto italiano aperto proprio quest’estate. Il resort si trova sull’isola di Maagau, nell’atollo di Dhaalu, a 40 minuti di idrovolante dalla capitale Malé. Ci sono 96 ville, circondate da acque turchesi, sabbia bianca e natura incontaminata. Il posto perfetto per passare un po’ di tempo con la persona che si ama. Continua a leggere dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 23 Ott 2019 alle ore 11:38 PDT

Visualizza questo post su Instagram Si tu me miras ☀️ @mefuireal Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 23 Ott 2019 alle ore 11:07 PDT

Dopo essersi separati per qualche anno e aver fatto ognuno la sua vita, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme per la gioia dei fan. Se all’inizio la loro relazione non era piaciuta (perché Stefano stava con Emma e i fan consideravano Belen una rovina-famiglia), poi tutti hanno capito che il loro era un amore vero. La loro unione è stata “benedetta” anche dal pubblico che, quando ha letto il comunicato della separazione, è rimasto senza parole…

Belen e Stefano, spunta l’anello: alle Maldive lei si è mostrata così