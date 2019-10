Elisabetta Canalis, che gaffe! L’errore è sotto gli occhi di tutti: “Ma da quando è così?!”

Elisabetta Canalis è di una bellezza impressionante. Quarantuno anni compiuti a settembre scorso, la ex Velina mora di Striscia la Notizia è sempre più attraente. E sexy. Lo dimostra praticamente ogni giorno, anche da lontano. Da anni infatti vive a Los Angeles, dove si è trasferita per amore del marito e papà di sua figlia Brian Perri, ma non dimentica mai di aggiornare i suoi tantissimi fan.

Solo su Instagram Eli, che ogni giorno regala scatti del suo quotidiano, ha quasi 2 milioni e mezzo di follower che a ogni suo post rimangono estasiati. L’ultimo però l’ha “tradita”: Elisabetta Canalis si è resa protagonista di una gaffe. Una svista, chiamiamola così, sfuggita alla bella ex Velina nella didascalia del post in questione ma non certo ai fan. In tanti infatti hanno notato l’errore. E non hanno perso occasione di farlo notare, ma con ironia, alla diretta interessata. (Continua dopo la foto)

















La foto è bollente e se molti si saranno concentrati solo ed esclusivamente sul soggetto, quindi la Canalis, molti altri si sono accorti che qualcosa non quadrava nella frase scelta dalla ex Velina a corredo del post che, per la cronaca, ha mietuto migliaia di “vittime”. Like a parte (oltre 43mila in poche ore), i commenti al post sono di questo tenore:“Quanta sensualità”, “Grazie per l’inquadratura”, “Immagino la visuale posteriore…Immagino e svengo”, “Così ci fai sudare” e “E che spacco!”. (Continua dopo la foto)









Elisabetta Canalis è ritratta in bikini sdraiata in spiaggia sotto al sole della California e la posa, un po’ contorta, mette in risalto il suo generosissimo décolleté. Deve far molto caldo dalle sue parti e infatti è questa la didascalia che sceglie. Sì, quella ‘incriminata’: “October in California – scrive Eli nella caption – ma a quanto pare anche in Italia! 28 gr”. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram October in California, ma a quanto pare anche in Italia! 28 gr Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 22 Ott 2019 alle ore 6:02 PDT



Avete letto bene: invece di utilizzare il simbolo dei gradi, la showgirl fa una specie di abbreviazione a modo suo e scrive ‘gr’, che in realtà starebbe per grammi. Tra i commenti estasiati che riportavamo prima, allora, spuntano anche quelli di chi le fa notare il refuso: “Sì, 28 grammi anche in Italia”, scrive uno. E un altro: “Da quando i gradi si scrivono in gr?”. “Più che 28gr direi almeno 5kg!!!”, è invece il messaggio di un fan che evidentemente si riferisce a un altro dettaglio.

