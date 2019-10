Eva Henger è stata il sogno proibito di tantissimi italiani e ancora oggi l’ex attrice hard ha fisico e curve da urlo. Ma adesso sembra essere arrivato il turno della figlia Mercedesz che a ogni post su Instagram fa perdere la testa a milioni di fan. La bella e seducente baby Henger è innamoratissima del fidanzato Lucas Peracchi ed è proprio per lui che ultimamente ha rapporti tesissimi con la sua famosa mamma.

Quest’ultima ha infatti lanciato forti accuse a Lucas, sui giornali e nei salotti televisivi: l’ex volto di Uomini e Donne secondo Eva avrebbe fatto violenza sulla figlia, che ha sempre difeso il suo fidanzato. Ma stando a quanto riferito a ‘Vite da Copertina’, il programma condotto da Giovanni Ciacci ed Eleonoire Casalegno, questa situazione tra madre e figlia avrebbe portato la produzione di Pechino Express a rivedere la loro partecipazione in coppia al docu reality. (Continua dopo la foto)

















Pare infatti che Eva e Mercedesz Henger fossero state scelte per la prossima edizione del survival game che va in onda su Rai2. Ma il clamore mediatico derivante dalle fortissime accuse mosse da Eva nei confronti di sua figlia, che poi ha rilanciato contro la madre, avrebbe spinto gli autori di Pechino Express a ‘farle fuori’ dalla lista dei concorrenti. “Mercedesz ed Eva erano una coppia di Pechino Express ma per questa lite sono saltate”, ha detto Elenoire Casalegno. (Continua dopo la foto)









Ciacci, invece, ha suggerito alle due di trovare un punto di contatto, in modo tale da recuperare il bel rapporto che si percepiva prima di questa sgradevole situazione. Nel frattempo la bella Mercedesz si gode l’amore del suo Lucas in trasferta. La coppia, si apprende da Instagram, è in vacanza in Portogallo e la figlia di Eva continua a infiammare la rete con scatti sensuali. (Continua dopo foto e post)







Il suo profilo è pieno di foto bollenti in cui troneggiano curve, décolleté e lato B perfetti ed esplosivi e l’ultimo non è stato da meno. Mercedesz è ritratta a tre quarti, imbraccia la tavola da surf ma soprattutto indossa un costume bianco, attillato nei punti giusti e molto sgambato che non passa inosservato. “Stai rubando la scena a tua mamma”, scrivono i fan. E poi, tra i tanti “bellissima” e “Lato b da paura”: “Tu e la tua mamma appartenete ad una razza superiore! Una evoluzione della razza umana, ne sono sicuro!”. Anche Filippo Nardi commenta ironico: ”Avverto la guardia costiera o Greenpeace?”.

