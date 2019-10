Romina Power ha da poco concluso una tournée con Al Bano in giro per le varie città dell’Australia. Il tour è stato un successo: la coppia, accompagnata per l’occasione dai figli Yari e Cristel, è stata acclamata a ogni concerto. Poi Al Bano ha deciso di tornare in Italia, nelle sue campagne pugliesi di Cellino San Marco, Romina ha invece scelto di prendersi qualche giorno di relax insieme a Yari e con lui è partita alla volta della Thailandia con lui.

Su Instagram la cantante ha condiviso con i suoi tanti fan diversi scatti e brevi filmati del viaggio con il figlio, con cui emerge una grande sintonia. Dalle spiagge ai piatti tipici fino alle gite in barca. Ma l’ultima fotografia che Romina ha pubblicato sul suo profilo ufficiale ha catturato maggiori attenzioni. Probabilmente l’ha scattata Yari e mostra la cantante da sola nella posizione del fiore di loto, completamente immersa nella meditazione. (Continua dopo la foto)

















In un post commentato con un semplice “Blissful Thailand” (beata Thailandia), commenta l’artista nella didascalia del post che in poche ore ha raggiunto oltre 3mila like. Il motivo è presto detto: oltre a essere un bellissimo scatto, mostra Romina, 68 anni compiuti da poco, come mai l’abbiamo vista prima: senza un filo di trucco. Senza filtri, insomma. Così, direttamente dalla Thailandia, Romina Power si mostra in tutta la sia bellezza naturale. (Continua dopo la foto)









Sempre su Instagram, ma qualche giorno addietro, l’artista aveva voluto fare delle precisazioni in merito a un gossip sul rapporto di lei e Al Bano. A Mattino 5 Riccardo Signoretti, il direttore del settimanale Nuovo, ha detto: “Al Bano e Romina insieme non li vedrete più”. Una frase che ha fatto subito il giro della rete e lasciato di sasso i fan della storica coppia. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Blissful Thailand Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 22 Ott 2019 alle ore 9:54 PDT

Visualizza questo post su Instagram Cosa mi tocca leggere sul web TUTTE PALLE!!! 🤮 Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 15 Ott 2019 alle ore 9:33 PDT



Poi l’intervento di Romina a mezzo Instagram. Ha postato uno screenshot di un articolo che parlava dell’intervento di Signoretti a Mattino 5 e commentato la “notizia” data nel programma di Federica Panicucci con queste parole: “Cosa mi tocca leggere sul web. TUTTE PA..E!!”. E per rendere meglio l’idea, ha anche aggiunto l’emoticon dell’omino che vomita.

Barbara D’Urso, gaffe in diretta: ecco come si è presentata in studio