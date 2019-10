Belen e Stefano De Martino sono da poco volati alle Maldive per una vacanza da sogno a tutto relax e a tutta passione. Sono soli, senza il figlio Santiago che, secondo i beninformati non sarebbe infatti partito con i genitori, ma potrebbe essere rimasto a Milano per poter frequentare la scuola. Sappiamo per certo però, grazie alle informazioni fornite da Belen tra le Storie di Instagram, che con Stefano soggiorna presso il lussuoso Baglioni Resort Maldives, una struttura a 5 stelle il cui costo a notte si aggirerebbe intono alla cifra di 1.000 euro.

Nonostante sia dall’altra parte del mondo, la coppia d’oro del gossip, tornata insieme da qualche mese dopo un lungo periodo di lontananza, non dimentica di aggiornare i follower di Instagram con video e foto. Quelle di lei, in particolare, hanno subito fatto scalpore perché si lascia spesso immortalare mentre sfoggia la sua silhouette perfetta in costumi a dir poco succinti. (Continua dopo la foto)

















Sono i costumi che fanno parte della linea lanciata tempo fa insieme alla sorella Cecilia e che si chiama Me fui. Proprio alle Maldive, infatti, sta realizzando diversi servizi fotografici per la sua nuova collezione e, nemmeno a dirlo, sotto a ogni post che sponsorizza i costumi si scatena un delirio di like e commenti: è davvero spettacolare con indosso quei micro bikini. (Continua dopo la foto)









Belen e Stefano sembrano sereni e molto innamorati e chissà se la vacanza in quel paradiso tropicale porterà anche quella cicogna tutta rosa che l’argentina 35enne desidera da tempo… Nel frattempo si gode l’amore e le attenzioni del marito, che alle Maldive l’ha lasciata a bocca aperta con una sorpresa inaspettata: una cena gourmet e romantica a lume di candela in spiaggia. (Continua dopo le foto)







Il ballerino e conduttore 30enne ha organizzato tutto a insaputa della moglie. E quando lei ha trovato fuori dalla villa in cui alloggiano un tavolo apparecchiato per lei e Stefano in spiaggia, con la luna a fare da sfondo, è rimasta spiazzata. E felice: “Ecco come far felice una donna”, ha commentato Belen, che nelle sue Storie ha condiviso con i fan alcuni momenti della serata.

