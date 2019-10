Amici Celebrities, è arrivata la sera della finalissima. L’ultima puntata del talent show dedicato ai volti noti andrà in onda in diretta mercoledì 23 ottobre 2019 a partire dalle 21,20 su Canale 5 e al centro del palco ci sarà ancora Michelle Hunziker. Avrebbe dovuto presentarlo lei dal principio, ma i suoi impegni a Striscia la Notizia hanno fatto sì che nelle prime puntate venisse sostituita da quella che per molti telespettatori è l’unica padrona di casa ad Amici nonché produttrice dello show, Maria De Filippi.

La finale vedrà la sfida di 4 vip, Ciro Ferrara, Filippo Bisciglia, Pamela Camassa e Massimiliano Varrese, tutti pronti a infiammare il palco con le loro performance di canto e ballo. Ma alla fine solo uno di loro conquisterà la vittoria. E sarà il pubblico da casa a deciderlo, votando il proprio concorrente preferito con un sms. (Continua dopo la foto)

















La bellissima Michelle Hunziker, come detto, condurrà questo ultimo appuntamento di Amici Celebrities. E a poche ore dalla diretta ce la sta mettendo tutta per ‘riprendersi’. La svizzera ha avuto un piccolo imprevisto: è rimasta senza voce proprio la sera della diretta del programma. È stata lei stessa, con la sua proverbiale ironia, a rivelare ai fan di Instagram il problema che rischia di metterla ko. (Continua dopo la foto)









La presentatrice si è mostrata tra le sue Storie di Instagram mentre cerca di rimediare all’abbassamento di voce. Bacinella d’acqua calda e asciugamano per fare i fumenti. Così Michelle, in accappatoio e salvietta sulla testa, prova a riacquistare la voce. Ma cerca anche di rassicurare i fan autoconvincendosi di essere piena di energia e che ce la farà. La sua voce è ridotta a un filo ma in fondo manca ancora un po’ all’inizio della puntata. (Continua dopo le foto)







Un po’ provata, senza trucco e con la voce roca, Michelle Hunziker si dice positiva e poi si consola con una ricca colazione. Ora deve solo rimettersi in sesto per la finalissima di Amici Celebrities. Le scorse settimane la svizzera è stata molto criticata su quel palco: tanti hanno chiesto il ritorno di Maria e l’hanno accusata di ricoprire un ruolo per cui non è adatta. Al punto che la stessa De Filippi è dovuta intervenire in puntata per spiegare che il talent era stato inizialmente affidato proprio a Michelle.

