Modella, influencer, testimonial di brand e addirittura scrittrice di best seller. Dai tempi di Uomini e Donne, il programma che l’ha resa famosa in tv, Giulia De Lellis non conosce battute d’arresto. Anzi. Piaccia o no, la ex corteggiatrice ed ex fidanzata di Andrea Damante ha sempre più successo e potrebbe dare filo da torcere a un’icona del calibro di Chiara Ferragni.

Solo su Instagram Giulietta, ora legata ad Andrea Iannone, ha un seguito pari a oltre 4 milioni di follower, il suo primo libro ‘Le corna stanno bene su tutti. Ma io stavo meglio senza’ continua a registrare numeri da capogiro. Arrivato nelle librerie il 17 settembre scorso, ha subito riscosso un gran successo. La prima fatica letteraria della De Lellis è infatti balzata subito al primo posto dei Besteller di Amazon, scavalcando grandi autori come ad esempio il famosissimo Stephen King. (Continua dopo la foto)

















Solo nella prima settimana il libro scritto con Stella Pulpo ha venduto più di 50mila copie. “Grazie.. anche se non sarà mai abbastanza. Grazie – ha fatto sapere Giulia De Lellis commossa – per il tempo, le parole, i messaggi, per tutte le vostre email. Sono grata di aver condiviso con voi questa storia, la mia”. Ultimamente, poi, l’influencer fa parlare di sé per le sue nuove foto social. (Continua dopo la foto)









Una pubblicata qualche giorno fa è nudo “artistico” scattato dal fotografo di moda David Bellemere e ha raccolto oltre 400mila like in poche ore e una valanga di commenti, tra chi ha apprezzato la foto e chi l’ha trovata troppo “audace”, considerate soprattutto le forme non del tutto naturali di Giulia, che come ha ammesso lei stessa si è rifatta il seno. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram My lovely morning 🙂 #GDL#australia#tezenisunderwear#adv @tezenisofficial Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: 23 Ott 2019 alle ore 12:44 PDT



Anche l’ultimo post è molto provocante. Indossa solo un completino di intimo di pizzo bordeaux e il suo sorriso. Altro boom di like e di commenti, anche perché la foto mette in risalto il suo fisico scolpito e le sue curve. Persino Giulia Salemi ha lasciato un messaggio: “Che corpo!”, ha scritto. Ma a proposito di corpo, molti non hanno apprezzato lo scatto e accusato Giulietta di essere troppo magra. “Stai male in questa foto, sei troppo magra!”, ha scritto un fan. E un altro: “Bella, ma troppo magra. Sei scheletrica!”.

