“Ma sono davvero loro?”. Il loro volto vi dice qualcosa? Le abbiamo viste tutti in tv: oggi una trasformazione pazzesca

Guardate bene queste due belle ragazze. Il loro volto vi dice qualcosa? Dove le avete già viste? Vi diamo un aiutino: le due ragazze, che sono gemelle, sono state le protagoniste de Il Collegio 3… E visto che martedì 22 ottobre è andata in onda la prima puntata della nuova stagione, è carino ricordare i vecchi protagonisti del reality. Il Collegio è un docu-reality che va in onda su Rai 2 e che è dedicato a un gruppo di adolescenti che si ritrovano a vivere e a studiare in una scuola in stile dopoguerra con tanto di divisa.

Non solo: anche dormitori divisi tra dormitori per maschi e per femmine, e il divieto assoluto di usare il cellulare. Chi segue e ha seguito il programma non può dimenticare le gemelle Cora e Marilù Fazzini che, dopo aver partecipato alla terza edizione (ambientata nel 1968) sono diventate delle vere e proprie star. Guardatele ora, non trovate che siano irriconoscibili rispetto allo scorso anno?

















Allora erano delle ragazzine acqua e sapone e si divertivano a cambiare spesso acconciatura o a farsi le trecce. Beh, ne è passata di acqua sotto i ponti e, anche se Cora e Marilù non hanno perso l'abitudine di vestirsi uguali, sono molto cambiate dai tempi de ll Collegio. Sono delle donnine e sono diventate molto più sexy. Le due hanno 17 anni, vengono da Città Sant'Angelo, in provincia di Pescara, e hanno fatto molto discutere in tv. Il motivo? La loro allergia alle regole che le ha fatte espellere dalla scuola.









Non amavano le regole ma erano simpatiche. Per questo hanno riscosso tutta la simpatia del pubblico. Proprio grazie alla loro simpatia, sono entrate nel cuore del pubblico e sono riuscite ad andare avanti nel reality. Ma sono davvero dipendenti l'una dall'altra come più volte è stato detto? Non proprio. Cora frequenta il liceo linguistico ed è più esuberante, Marilù studia danza ed è molto tranquilla. Dopo Il Collegio hanno deciso di aprire un blog e un canale YouTube.





Non solo: le due ragazze hanno anche lanciato un marchio di abbigliamento. A giudicare dalla quantità di foto che pubblicano su Instagram, hanno intenzione di diventare delle influencer. Riusciranno a realizzare il loro sogno? Quel che sappiamo con certezza è che ormai le due gemelline acqua e sapone sono delle donne e puntano molto sulla loro sensualità…

