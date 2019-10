Esagerazione pura: Francesca Cipriani, il bustino di strass è troppo piccolo e non contiene il seno. Roba da infarto

Esagerata. È la prima parola che ci viene in mente dopo aver visto l’ultima foto che Francesca Cipriani ha postato su Instagram. La bella e procace Francesca, che è diventata celebre per aver partecipato all’edizione 2006 del Grande Fratello, ha postato nelle ultime ore una foto bomba. Nella foto la Cipriani indossa un bustino tutto tempestato di paillettes. E indovinate un po’? Il seno sembra esplodere. Sì, le coppe del bustino sono piccole e il seno di Francesca non ci sta dentro tutto. Poi quel seno lì non passa certo inosservato…

Avete presente che roba? Ecco. Dopo il Grande Fratello, Francesca si è fatta strada nel mondo della televisione e, grazie alla sua simpatia, alla spontaneità e al suo essere un po’ svampita, è entrata nel cuore del pubblico che ormai ha imparato ad amarla e ad apprezzarla per quello che è. Oggi Francesca Cipriani è diventata a tutti gli effetti una opinionista televisiva. Spesso di parla di lei anche per via del suo seno. Continua a leggere dopo la foto

















Per averlo, infatti, come ormai è noto, Francesca Cipriani si è sottoposta a vari interventi chirurgici dei quali spesso non ha avuto vergogna di parlare in tv. Per lei il seno è una fissazione: lo ha sempre desiderato immenso e ha deciso di realizzare il suo sogno con vari interventi. Fiera delle sue forme generose, spesso posta immagini provocanti che mandano in estasi i fan. Come l’ultima foto, nella quale Francesca appare strizzata in un bustino di strass con scollo a cuore. Continua a leggere dopo la foto









Lo scollo profondo mette in bella mostra il suo generoso davanzale. Una roba unica. Quel fisico, i lunghi capelli biondi, lo sguardo ammiccante: tanto è bastato per far perdere la testa ai fan di Francesca che sembra una Barbie in carne e ossa. I commenti sono di tutti i tipi: “Sei veramente un capolavoro principessa” le scrive qualcuno. “Quante perline, ma la perla più bella e preziosa sei tu” si legge ancora tra i commenti. Continua a leggere dopo la foto







“Sei meravigliosa”, “Ma che principessa”, “Troppo bollente” , le scrivono ancora. Il fan più spregiudicato le scrive: “Sei un gran belvedere. Le tue meravigliose te***ne mi tolgono sempre il fiato, le adoro”. E ancora: “Come vorrei essere il tuo bustino”. La mancanza di Francesca Cipriani in tv si fa sentire e infatti un fan le scrive: “Franci, ti vogliamo vedere più spesso in TV”.

