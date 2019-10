Simona Ventura irriconoscibile: coi capelli scuri e ricci lascia i fan a bocca aperta. Ma era proprio così

Simona Ventura irriconoscibile su Instagram manda in tilt i fan. Tornerà in tv martedì 22 ottobre con il Collegio: sarà Simona Ventura la conduttrice della nuova edizione del reality show. Nelle prime tre edizioni è stato commentato dalla voce di Giancarlo Magalli che per questa quarta edizione sarà invece commentato da Simona Ventura. Che cosa succederà? Gli studenti selezionati verrano catapultati in un collegio del 1982 e Simona Ventura ha pensato bene di ritornare anche lei agli anni ’80.

Lo ha fatto postando su Instagram una foto che la ritrae in una versione completamente diversa da quella cui siamo abituati ora. “Questa foto per me vale molto. È stata scattata nei mitici anni 80 quando non sapevo cosa volessi fare ma sapevo quello che NON volevo fare! Vivevo la vita in maniera giocosa e scanzonata sempre pronta a mordere ogni opportunità. Se come me avete voglia di fare questo incredibile tuffo nel passato guardando al futuro delle nuove generazioni, il @ilcollegioufficialerai è quello che fa per voi!😎 Questa sera alle 21:20 ⏰@instarai2 📺🤣🤪 #ilcollegio #rai2 #backto80s #simonaventura #throwback”. Continua a leggere dopo la foto

















Queste le parole che ha scritto Simona a didascalia dello scatto che ha fatto impazzire i fan. Nella foto Simona ha i capelli corti, ricci quindi molto diversi da come li ha ora. Nel tempo Simona Ventura ha subito grandi trasformazioni: d’altronde è una che ama molto cambiare. L’unica cosa che è rimasta invariata è la sua bellezza travolgente. La reazione dei fan è immediata. “In questa foto sei uguale ai tuoi figli!!! Bellissima!!!😃👍” le scrive qualcuno. E ancora: “Sempre bellissima”. Continua a leggere dopo la foto









A parte il look totalmente diverso da quello di oggi, Simona non sembra essere cambiata minimamente. E porta alla grande i suoi anni: per lei il tempo sembra non passare. Ma come fa? “Che spalline” è un altro dei commenti che si legge sotto alla foto. “Questa foto è stupenda”, “Fantastica”, “Viva Simona Ventura castana”, scrivono ancora i fan. Ma il look anni ’80 di Simona non è piaciuto proprio a tutti: “Sei più bella adesso” ha infatti commentato un follower. Continua a leggere dopo la foto





Tra i commenti di approvazione, ne spunta anche qualcuno negativo: “Eri una donna stupenda… ti sei rovinata ricorrendo alla chirurgia…”. A ogni modo, Simona Ventura era ed è una donna bellissima. E non solo fuori, anche dentro. Con la sua ironia, la simpatia, la battuta sempre pronta, è entrata nei nostri cuori e si è fatta amare per ciò che è.

