“Un sogno”. Anna Tatangelo, la scollatura è vertiginosa e il seno sbuca dalla magliettina

Anna Tatangelo è una delle donne del mondo dello spettacolo più amata in Italia. Cantante dalla voce angelica, compagna di Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo ha anche delle grandi doti in cucina e lo scorso anno si è aggiudicata il titolo di Celebrity Masterchef. Da poco è uscito il suo nuovo album, “La fortuna sia con me”, che sta avendo un grande successo. La fortuna sia con me è il settimo album di inediti della cantante italiana Anna Tatangelo, pubblicato l’8 febbraio 2019, dalle etichette discografiche GGD e Sony Music.

Il disco è stato anticipato dalla partecipazione della cantante al Festival di Sanremo 2019 con Le nostre anime di notte. Il disco va bene e per Anna è un momento grandioso. Nonostante i tanti impegni, non smette di tenersi in contatto con i suoi follower e posta, per la loro gioia, foto su Instagram. Dopo lo scatto con i pantaloni di pelle in ascensore, che aveva surriscaldato gli animi, ecco un'altra foto che ha mandato in estasi i fan.

















"Bastano due gradi in meno ed è subito pantalone in pelle" aveva scritto a didascalia dello scatto. Donna splendida, sexy, sensuale, maliziosa e con tutte le curve al posto giusto, Anna Tatangelo sa come lasciare a bocca aperta i suoi ammiratori. Le sue curve perfette lasciano senza parole e i fan non possono che perdere la testa di fronte allo spettacolo della natura che è Anna. Anche l'ultimo scatto che Anna Tatangelo ha postato su Instagram non ha lasciato indifferenti.









"Dipendo ancora da un perché", scrive Anna a didascalia di una foto in bianco e nero che la ritrae mentre guarda fuori dalla finestra. La Tatangelo indossa un topo nero con le maniche corte che lascia il seno esplosivo bene in vista. "Strabellissima", "Un sogno", "Bellissima", "La bellezza", "Ma quanto sei bella", "Sei da urlo", "Quanta bellezza in una foto". Tra i commenti anche una vera e propria dichiarazione d'amore.





“Io dipendo dal perché ogni volta al posto di abbracciare il cuscino con la tua foto non posso abbracciare direttamente te?😭 manchi❤”. E ancora: “Noi dipendiamo da te”. E infine il commento più sfacciato che riassume il pensiero generale: “Ti amo”, le scrive un fan… Esagerato? Forse un po’ sì ma certe persone fanno un certo effetto… E la Tatangelo è una di queste.

