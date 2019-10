“Sul mio sedere, una bestia”. Choc per Ginevra Pisani, la professoressa de L’Eredità. Cosa è successo

Brutta disavventura per Ginevra Pisani. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne, che oggi è una delle professoresse de L’Eredità, stava andando a un appuntamento di lavoro quando è stata palpeggiata in mezzo alla strada. È stata proprio Ginevra a raccontare su Instagram l’accaduto. La 21enne napoletana, ex fidanzata di Claudio D’Angelo, è rimasta sconcertata per quanto le è accaduto a Milano, in strada, davanti a tutti. Attraverso le Instagram stories la Pisani è sfogata e ha tirato fuori tutta la rabbia:

è stata palpeggiata in mezzo alla strada ma nessuno ha mosso un dito per difenderla. Ginevra Pisani ha raccontato di essersi messa a piangere dopo il fatto. "Mentre stavo attraversando la strada e altre persone mi stavano venendo incontro per attraversare verso il lato posto – ha raccontato scioccata – Tra di loro sbuca un ragazzo nero che decide di toccarmi il sedere. Ma non toccarlo così…mi ha dato proprio un bello schiaffo!".

















E ha aggiunto: "Racconto tutto perché nessuno si deve permettere di toccare un'altra persona senza la sua volontà". La cosa che più l'addolora, oltre al fatto che quell'uomo si sia permesso di metterle le mani addosso, è che nessuno che ha assistito alla scena è intervenuto per aiutarla. Una cosa che l'ha fatta scoppiare a piangere subito dopo il fatto. Il fattaccio ha avuto luogo lo scorso venerdì a Milano nei pressi della stazione.









La Pisani era vestita in abiti succinti: minigonna jeans, stivali alti e un maglioncino. Era vestita così perché aveva un appuntamento di lavoro in un negozio di parrucchieri. Ma l'abito non c'entra nulla, ovviamente. E Ginevra Pisani ha detto che non cambierà modo di vestire: "Ancora oggi, in Italia, se indossi una minigonna te la cerchi, te lo meriti. No, non funziona così. E continuerò ad indossare la minigonna", ha assicurato la ragazza.







Ginevra Pisani ha lasciato la sua terra, la Campania, per lavorare fuori. Insieme al suo ex viveva a Riccione, ma ha sempre viaggiato tantissimo per motivi professionali. La Pisani ha esordito nel mondo dello spettacolo da giovanissima: aveva solo 18 anni quando è diventata corteggiatrice a Uomini e donne. Ha lavorato anche nel mondo della recitazione, con un ruolo in Loro, film di Paolo Sorrentino. Per la stagione 2019/2020 sarà una delle Professoresse de L’Eredità.

