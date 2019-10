Elisa Isoardi conduce tutti i giorni ‘La prova del cuoco’, ma è anche molto attiva su Instagram, dove condivide quasi quotidianamente immagini del backstage e del suo quotidiano. Ultimamente, poi, la bella conduttrice è tornata a parlare della sua storia con Matteo Salvini. Incalzata dalla curiosità di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro che l’hanno ospitata su Radio Uno, a Un giorno da pecora, dopo qualche tentennamento la Isoardi si è sciolta.

E ha rivelato alcuni particolari finora inediti sul suo rapporto con l’ex ministro dell’Interno, che in passato aveva definito la storia più importante della sua vita. La ex compagna del leader della Lega ha ammesso per esempio di aver sbirciato il suo cellulare: “Avevo la password ma lui non lo sapeva, l’ho ricostruita io, guardandolo mentre la digitava: ci ho messo un po’ di tempo ma l’ho trovata. Era una data, ma era difficile capire quale con tutti quei figli e quelle mogli!”. (Continua dopo la foto)

















Elisa Isoardi ha poi ammesso che quelle sbirciatine hanno avuto delle conseguenze: “Ho guardato dentro il suo cellulare e ho trovato quello che dovevo trovare. Ed è partita la scenata: io con il telefono in mano, con le prove ben visibili gli ho chiesto spiegazioni e lui stava lì, calmo. Penso che siano comunque cose che succedono in tutte le coppie: ero gelosa del mio fidanzato”. (Continua dopo la foto)









La storia con Salvini è stata importante e ora lei è in rapporti cordiali con l’ex, tanto che gli ha subito mandato un messaggio quando, qualche giorno fa, è stato colpito da un malore. “Ci mancherebbe, gli ho subito scritto per sapere come stava. Siamo persone civili”. A proposito di fidanzati, come è la sua vita sentimentale oggi? Di ufficiale non c’è alcunché, ma una delle ultime foto social ha destato qualche sospetto tra i suoi fan. (Continua dopo foto e post)







Elisa Isoardi è riservatissima, ma non è sfuggita all’attenzione dei follower la foto abbracciata a uno degli chef de La prova del cuoco: più di qualcuno le ha chiesto (senza ottenere risposte) se fosse lui il suo nuovo compagno. A vederla così sembra una normalissima foto tra colleghi di lavoro e anche la didascalia, che racconta della gara maschi contro femmine, non dà adito a dubbi di sorta. Eppure tra i commenti si legge: “Ma è il tuo fidanzato Elisa?”. E ancora: “Meglio di Salvini”, “Ma sì, è perfetto”, “Piccioncini”, “Bella coppia”.

