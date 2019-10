Martina Colombari, la camicia da notte è trasparente e spunta il seno. Estasi degli ammiratori di fronte a quella visione celestiale. Una bomba

Ci sono donne belle e donne bellissime. Poi c’è Martina Colombari. Lei è di più. Martina Colombari è oltre. Da quando, nel 1991, si è aggiudicata la fascia di Miss Italia, si è fatta sempre più bella. Possibile? Sì. E lo sanno bene coloro che la seguono sui social. Martina è molto attiva su Instagram dove posta spesso foto delle sue giornate, della sua vita, del suo corpo e dei suoi shooting. Che dire, è meravigliosa, fantastica, unica. Elegante, raffinata, non è mai esagerata eppure sa sempre come conquistare il suo pubblico.

L’ultima foto che ha postato in rete ha mandato in tilt tutti. Il motivo? Martina Colombari indossa una camicia da notte super sensuale che le accarezza il corpo e ne mette in mostra la perfezione: le gambe lunghissime e tornite, il seno abbondante… Martina Colombari è stupenda anche in versione notturna. Ma no, noi non avevamo dubbi. “Mi piacerebbe dirvi che al mattino quando mi sveglio sono esattamente così …. ah ah ah!!!!” scrive Martina a didascalia di quello scatto meraviglioso. Continua a leggere dopo la foto

















Se si lamenta lei di come si sveglia al mattino, allora che dovremmo dire noi comuni mortali? Appunto. Non sarà magari così perfetta come è nella foto, ma di sicuro sarà ugualmente degna di nota. Ne abbiamo viste di foto senza trucco di Martina Colombari. E siamo rimaste male (è troppo bella anche senza trucco). Ma certo lei è abituata ad altri standard… Comunque, dopo aver visto quella foto, i fan sono impazziti. Continua a leggere dopo la foto









“Sei di una sensualità unica 😍che il tempo non riesce a scalfire 😘😘” si legge tra i commenti. E ancora: “Sei un angelo vero nella tua semplicità”, “Soltanto il pensiero di vederti da vicino, al mattino, mi farebbe impazzire di gioia!!!”. Ma Martina Colombari riceve complimenti anche dalle donne. Una, in particolare, le scrive un pensiero dolcissimo: “La prima volta che ti ho visto avevi lunghi capelli biondi un viso angelico i tuoi occhi erano due stelle 🌠🌠che brillavano con la tua fascia da miss 👸🏼stupenda!! 💕”. Continua a leggere dopo la foto







E ancora: “Mi sono detta ecco il giorno che ho una figlia vorrei che assomigliasse a questa ragazza meravigliosa: 😍detto fatto! 💖🤗Ho avuto una figlia e l’ho chiamata Martina pensando al tuo viso stupendo… Martina adesso ha 23 anni è bionda occhi azzurri alta bella educata e seria proprio come te! 🌺🌺Sei un esempio di donna oltre alla bellezza hai tutto il resto, brava Martina!! 🤗🌺🌺💖💖Buona serata cara”.

Martina Colombari, il cambio di look è drastico. Come si è mostrata la splendida modella