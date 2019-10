Abito micro e seno in bella vista, Asia Argento in versione sexy lascia tutti senza parole. Altro che “maschiaccio”…

Asia Argento torna a far parlare di sé: è iniziata una nuova stagione per la ex giudice di X Factor. Come lo sappiamo? Ce lo dice il nuovo look: quando una donna cambia taglio e colore di capelli vuol dire che ha in mente grandi cose. Sarà così anche per Asia Argento che ha stravolto completamente il suo aspetto optando per un taglio maschile cortissimo e per un biondo platino. Il nuovo look l’ha resa ancora più rock e ancora più misteriosa. Ma i fan apprezzano. E parecchio.

E apprezzano anche il fisico bollente di Asia, un fisico reso perfetto dal costante allenamento. E quel fisico là, con il vestitino che indossa in uno degli ultimi scatti postati su Instagram, è davvero un’accoppiata vincente. L’abitino nero senza spalline è cortissimo e mette in mostra le gambe della Argento che ai piedi porta degli stivali bianchi che la rendono davvero affascinante. Il look è vincente. E i fan la riempiono di complimenti… “Tutto perfetto”, si legge tra i commenti. Continua a leggere dopo la foto

















“Bella e brava”, “Meravigliosa”. Asia Argento è l’essenza della sensualità e, spregiudicata come è, non perde occasione per mostrarsi in tutta la sua bellezza. “Asia unica ma ingrassa un pochino” le scrive una follower preoccupata per l’eccessiva magrezza di Asia. Altri, invece, la preferivano acqua e sapone: “Mi piaceva molto di più la tua faccia pulita del film con verdone, eri cosi tenera. Cmq resti sempre il top”. Continua a leggere dopo la foto









Certo, non è una donna che passa inosservata, Asia Argento. Con tutti quei tatuaggi, quelle scollature, quegli addominali scolpiti… E come le dona quell’abitino tutto scollato e cortissimo. Asia sarà pure stata baciata da Madre natura, ma è anche una che cura molto il suo aspetto, in particolare con lo sport. Ne pratica tantissimi. E i risultati si vedono. Fa nuoto, yoga, arrampicata e boxe. Brava! Dovremmo fare tutte come te… Continua a leggere dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram Milan by night with my hero dress and boots by @aniyeby #aniyeby 👩🏻‍🎤 Un post condiviso da asiaargento (@asiaargento) in data: 14 Ott 2019 alle ore 4:01 PDT

Visualizza questo post su Instagram INDIAN SUMMER Un post condiviso da asiaargento (@asiaargento) in data: 2 Ott 2019 alle ore 5:54 PDT

Negli ultimi giorni avevamo parlato di Asia Argento per via dei suoi capelli: “Vabbè, insomma! Questa è la storia: mi sono rapata – aveva raccontato nelle sue Instagram stories – Mi sono tagliata tutti i capelli perché non avevo calcolato che la blonde ambition mi avrebbe portato a farmi cadere tutti i capelli. Quindi, ho optato per il fascino androgino. Che ha sempre il suo porco fascino!”

