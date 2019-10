Sossio Aruta in versione tenero papà finisce nella bufera. Lo scorso 11 ottobre l’ex cavaliere di Uomini e Donne ed ex protagonista di Temptation Island ha dato il benvenuto alla piccola Bianca, la figlia avuta dalla compagna Ursula Bennardo. Bianca è la terza figlia di Sossio, già divorziato e già padre di 2 bambini, e la quarta di Ursula, che è già mamma di 3 figli.

E se inizialmente, poche ore dopo il lieto evento, i neo genitori avevano annunciato la nascita e mostrato solo la manina della nuova arrivata in famiglia, qualche giorno dopo sono arrivati, sempre via Instagram, il primo filmato e le prime foto della piccola. Il primo a postare le immagini di Bianca è stato proprio l'ex calciatore. Domenica scorsa ha condiviso sul suo profilo un video dolcissimo ed esclusivo videofilmato di presentazione.

















La clip ritrae la neonata mentre si lascia andare ai suoi primi gemiti, coccolata da mamma e papà. "'Buondì a tutti … Io sono Bianca Aruta – scrive Sossio nella descrizione del post – Figlia di Ursula Bennardo e Sossio Aruta, detto 'zonzolo'. E non solo, anche figlia del programma Uomini e Donne. Grazie a te Maria De Filippi, i miei genitori si sono incontrati, amati e io sono il frutto di tutto questo. Buona domenica a tutti".









Il post di Sossio Aruta è stato presto raggiunto da tantissimi commenti, ma non tutti positivi. Oltre agli auguri e i complimenti destinati alla coppia nata a Uomini e donne e alla loro primogenita, sono arrivate anche tante critiche. Le solite: quelle di chi contesta la scelta maturata da Sossio e Ursula di mostrare sui social il volto della loro bambina appena nata.







“Non pensi che nella vita ci sia la privacy, già le stai rompendo … con ‘sto telefono”, tuona un utente. Ma non è l’unico. Tra gli ultimi messaggi destinati al compagno di Ursula si legge anche: “Ma perché mostrare i figli sui social?”, “Io non la capirò mai sta ‘moda’. Li dovete tutelare i bambini” e “Vi prego, non iniziate. Lasciate in pace sta bambina”.

