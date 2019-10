Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono diventati genitori della piccola Bianca da pochissimo. La bimba è venuta al mondo lo scorso 11 ottobre ed era stato proprio l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne a dare la lieta notizia poche ore dopo la nascita. “Ore 08.38. È nata la nostra principessa Bianca. Ti amo, Ursula. Grazie per questo immenso dono”, scriveva Sossio sul suo profilo Instagram a corredo della foto della manina della piccola.

Il post, naturalmente, ha subito registrato boom di like e di commenti. La storia d'amore di Sossio e Ursula è iniziata 2 anni fa nello studio di Maria De Filippi. Poco dopo la coppia ha deciso di mettere alla prova la relazione a Temptation Island Vip, la prima edizione del docu reality condotto da Simona Ventura, ma l'esperienza non si era conclusa in modo positivo.

















Dopo un falò incandescente Ursula non sembrava disposta a perdonare Sossio, che si era avvicinato molto alla single Sara, e aveva fatto perdere le sue tracce, abbandonando il villaggio senza avvisarlo. Finito Temptation, dopo qualche mese di lontananza, sono entrambi tornati a Uomini e Donne e lui alla fine è riuscito a riconquistarla e le ha chiesto di lasciare insieme la trasmissione.









Quindi, pochi mesi fa e sempre nello studio di Maria De Filippi, l'annuncio della dolce attesa e, pochi giorni fa, la nascita di Bianca che è la terza figlia di Sossio, già divorziato e già padre di 2 bambini, e la quarta di Ursula, che è già mamma di 3 figli. E se inizialmente i neo genitori avevano mostrato solo la manina di Bianca, ecco il primo filmato e le prime foto social.







Sossio ha condiviso su Instagram un video in cui Bianca viene ripresa sul letto, con il papà che la guarda e scherza: “Hai fame?”, le chiede. “Buondì a tutti, io sono Bianca Aruta – si legge nella didascalia del post – Figlia di Ursula Bennardo e Sossio Aruta, detto zonzolo. E non solo, anche figlia del programma Uomini e Donne. Grazie a te, Maria De Filippi, i miei genitori si sono incontrati, amati e io sono il frutto di tutto questo. Buona domenica a tutti”. Anche Ursula ha pubblicato le prime foto della figlia, la sua “meraviglia”, scrive nella didascalia. E aggiunge, taggando papà Sossio: “Qui siamo tutti innamorati”. E anche questa volta i post degli ex volti di UeD hanno riscosso enorme successo tra i fan.

