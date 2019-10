Completamente senza veli. Senza filtri e Photoshop: Francesca Manzini come mamma l’ha fatta sui social. La comica e attrice, nonché ex concorrente di Amici Celebrities ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto realizzata dalla fotografa Karen Di Paola che l’ha ritratta nuda in riva al mare. “Il tuo nudo corpo dovrebbe appartenere solo a chi amerà la tua nuda anima”, ha scritto la Manzini citando una frase di Charlie Chaplin estratta da una lettera per la figlia Geraldine.

Francesca Manzini è arrivata al successo grazie a Mai Dire Talk, ma è ad Amici Celebrities che il pubblico è riuscito a conoscerla meglio e a scoprire anche il suo lato più vero e umano. In passato Francesca ha combattuto contro l'anoressia e la bulimia. Un calvario iniziato quando aveva solamente 18 anni. "Caddi in preda dell'anoressia, pesavo 47 chili", aveva raccontato qualche tempo fa a Spy.

















"Quando l'incubo sembrava finito precipitai nella bulimia e fu ancora più brutto. Di notte aprivo il frigo e mangiavo in maniera spropositata", aveva aggiunto nell'intervista. E durante sua partecipazione alla prima edizione di Amici Celebrities l'attrice è stata spesso presa di mira dagli haters per via delle sue curve, ma lei ha sempre risposto a tono e col sorriso nelle Stories di Instagram.









Francesca Manzini si era mostrata mentre addentava una pizza con la Nutella. "Maria si rifornisce da un pizzettaro pazzesco – spiegava – Me la merito dopo 12 ore di lavoro. Puro gusto, viva la vida". Ora ha 29 anni, è felice e ha trovato il suo equilibrio. Sempre in prima linea contro il body shaming, ora ha deciso di mettersi a nudo sui social con uno scatto che è stato molto apprezzato dai suoi fan.







“Sei bella, bellissima, intensa, vera, naturale, ecco perché è impossibile non amarti e sprigioni la vita da ogni parte di te”, ha commentato una sua fan. E un’altra: “Da donna ti faccio tantissimi complimenti non solo per la tua bellezza ma anche per la naturalezza con cui ti mostri. In questo modo stai rendendo tante donne più consapevoli del loro corpo e stai dando voci a noi “femmine” normali! Basta con lo stereotipo della secca perfettina! La donna carnosa è più sensuale!”, E poi ancora: “Sei la femminilità”, “Bellissima”, “Stupenda”.

