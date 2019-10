Caterina Balivo come una modella. E super sexy: gambe e décolleté da capogiro

“Domenica sul divano, per me. Dopo una capatina al cinema per un film e voi? Certo ragazzi, non esco con un vestito del genere”. Così Caterina Balivo scrive su Instagram nella didascalia di uno degli ultimi post post. Un post che racchiude 3 immagini una più bella e sensuale dell’altra che, nemmeno a dirlo, hanno subito registrato un boom di like e di commenti. Nella prima immagine la conduttrice di ‘Vieni da me’ è sdraiata su un divano.

È elegantissima ma con un tocco sporty e super fashion: indossa un abito da sera con lo spacco audace che rivela le gambe perfette e ai piedi porta sneaker bianche con cui il contrasto è assicurato. Poi Caterina si mostra con un abito sensuale. Nella seconda foto ha un vestito di pizzo bianco ed immersa in un’atmosfera bucolica. Infine, la terza: Caterina è ritratta con aria sognante ma è lo scollo audace a mandare tutti in estasi. (Continua dopo la foto)

















Queste 3 foto hanno letteralmente mandato in visibilio i follower della padrona di casa di ‘Vieni da Me’ che si sono precipitati a commentare su Instagram la sua bellezza. “Sei UN INCANTO ed emozioni ogni volta con la tua bellezza…”, le scrivono. E ancora: “Ma quando sei bella Caterina”. E tra i numerosi commenti, tutti positivi, anche: “Fantastica modella di lusso” e “Ma quanto sei bella?”, (Continua dopo la foto)









Caterina Balivo è bella da morire. Ma quello che fa impazzire i fan è anche il mix tra glamour e famiglia che lei sa perfettamente equilibrare. E infatti a commento delle immagini che raccontano anche come passerà la domenica, ovviamente coi figli Guido Alberto e Cora, scrive: “Domenica sul divanone ora per me, Cora e GA dopo una super festina e poi al cinema a vedere ‘Dora e la città perduta’”. (Continua dopo foto e post)







Sicuramente con loro ci sarà stato anche il marito, Guido Maria Brera, anche se Caterina non lo cita su Instagram. I due sono una coppia solidissima. Lui per lei fa il pendolare tra Milano e Roma, da quando ha accettato di condurre ‘Vieni da Me’ nella Capitale. È stato “Un grande atto d’amore”, ha detto la Balivo nella recente intervista al magazine Grazia.

