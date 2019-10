Elga Enardu, corpo e lato B da favola. Tutti impazziti per la foto: “Tra te e Serena…”

Temptation Island Vip è finito e Serena Enardu, che dopo 21 giorni al villaggio ha rotto con il fidanzato Pago, è tornata alla vita di tutti i giorni. La ex tronista di Uomini e Donne è tornata dai suoi affetti più cari, ovvero il figlio Tommaso (nato da una sua precedente relazione) e dalla sorella gemella Elga, anche lei ex volto del programma di Maria De Filippi. Le due sono legatissime e inseparabili, come mostrano le recenti Storie Instagram di Serena: sempre insieme, anche in palestra.

Elga, d’altronde, ha difeso a spada tratta la sorella per tutta la durata del docu-reality di Canale 5. Dagli attacchi degli hater e da quelli del suo ex, Giovanni Conversano. A differenza di Serena, che con Giovanni ha avuto una storia burrascosa e finita male, Elga a Uomini e Donne il vero amore lo ha trovato, anche se lontano dallo studio. E l’ha sposato. Lui è Diego Daddi. (Continua dopo la foto)

















Diego corteggiava una tronista che non era Elga. Ma quando si sono incontrati fuori dal contesto televisivo, si sono innamorati e non si sono più lasciati. Per amore della sua attuale moglie, Diego si è trasferito in Sardegna dove la coppia vive e lavora. E hanno da poco festeggiato l’anniversario di nozze. Lei ha sorpreso il marito condividendo una foto delle nozze e una romantica dedica d’amore. (Continua dopo la foto)









“A te che sei la mia vita – ha scritto Elga – il mio compagno di avventura e sventure, il mio migliore amico, le mie rabbie più furiose, le mie risate, le mie lacrime di gioia e dolore, il mio amante, la mia passione, il mio unico grande Amore. Non smetterò mai di guardarti così! Buon anniversario Amore mio”. Ma a proposito di Instagram, anche una delle ultime foto di Elga ha fatto boom di like e di commenti. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Ancora qualche raggio di sole ♥️ Un post condiviso da Elga Enardu (@elga_enardu) in data: 20 Ott 2019 alle ore 10:17 PDT



La foto ritrae Elga con indosso un body dorato e appoggiata di schiena a una palma. Agli occhi dei fan saltano subito agli occhi il suo fisico e il suo lato B da urlo. Uno scatto “bollente” che non poteva certo passare inosservato tra i suoi tanti fan, che hanno reagito con migliaia e migliaia di like e tantissimi commenti in poche ore. «Meraviglia!», «Che splendore!», «Tu e Serena siete di una bellezza unica!», scrivono.

Finalmente il sì! Nozze da sogno con 350 invitati (ma senza telefonini)