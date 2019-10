È stato un periodo molto duro per Serena Enardu che, dopo una lunga relazione con Pago, ha visto il suo sogno d’amore sgretolarsi nel falò di confronto di Temptation Island Vip. I due erano stati insieme sei anni e la rottura è stato un grosso colpo per Serena che, dopo la fine della sua storia storica, ha perso molto peso. I suoi fan si sono molto preoccupati di fronte al suo evidente dimagrimento. E non se ne sono accorti solamente i fan: anche Maria De Filippi e tutti i presenti nello studio di Uomini e donne, si sono resi conto del grosso cambiamento fisico di Serena.

La preoccupazione è tanta: Serena era già magrissima ma ora è dimagrita ancora e in tanti si chiedono se stia bene. In tanti le hanno scritto per informarsi sulle sue condizioni di salute così Serena ha deciso di chiarire una volta per tutte la faccenda e tranquillizzare i suoi fan. Lo ha fatto con dei video tra le stories su Instagram. Prima di spiegare il suo stato di salute, Serena ha voluto ringraziare tutti.

















Ha apprezzato molto i tanti messaggi e l'interesse dei follower nei suoi confronti. "Volevo dirvi che sto bene, che sono tranquilla – ha detto Serena che ha anche svelato quanti chili ha perso dopo Temptation Island – Mi mandate un sacco di messaggi dove mi chiedete di ingrassare, di mangiare. Sto mangiando, ve lo assicuro. Diciamo che ho perso in tutto sei chili, da 54 chili sono arrivata a 48". Sei chili, su un fisico magro, sono tantissimi.









Per lei, però, la rottura con pago è stata traumatica e ha passato un periodo buio, un periodo nel quale non aveva voglia di mangiare, presa come era dal dolore e dalla delusione. "Effettivamente c'è stato un periodo in cui ho mangiato molto poco, perché non mi scendeva proprio la roba da mangiare", ha confermato. Ora, però, Serena, che è tornata in Sardegna, dai suoi cari, sta bene e ha intenzione di rimettersi in forma.







“Nel momento in cui una persona non sta bene, è più debole di testa è giusto che si occupi di quello – e ha aggiunto – Per me l’importante è quello che c’è dentro, non quello che c’è fuori. Ripeto, curo tanto l’aspetto esteriore e mi fa piacere però non è la mia priorità”. Pur tenendo molto al suo aspetto, Serena, per il momento, non pensa molto all’esteriorità. “Vi assicuro che sto bene, sto bene bene bene. Tranquilli, non preoccupatevi”, ha concluso.

