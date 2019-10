“Vergognati”. Paolo Bonolis, la rabbia dei fan dopo quel video. A postarlo la moglie del conduttore Sonia Bruganelli

Paolo Bonolis, il gesto non piace e il conduttore finisce nella bufera. Lo amiamo da quando conduceva Bim Bum Bam e ci faceva divertire quando eravamo bambini. Ne ha fatta di strada, Paolo Bonolis, da allora. E oggi è uno dei conduttori più amati (e pagati). Battura sempre pronta, ironia da vendere, i suoi programmi sono una certezza per Mediaset. La nuova edizione di Avanti un altro sta per cominciare ma intanto Bonolis non se ne è certo stato con le mani in mano. Anzi. Ha scritto un libro.

Esatto, si chiama "Perché parlavo da solo" ed è "molto più di un'autobiografia – si legge sul sito di Tv, Sorrisi e canzoni – contiene una serie di riflessioni del conduttore sulla famiglia e la vita, tanti ricordi di infanzia e divertenti incursioni nelle sue passioni". Per quanto è spigliato e "caciarone" in tv, Paolo Bonolis è anche uno molto riservato quando si parla della sua vita privata. Non va certo a sbandierarla a destra e a sinistra e il fatto che si sia raccontato in un libro ha stupito tanta gente.

















Ma perché il libro si chiama così? Paolo Bonolis lo ha svelato a Tv, Sorrisi e canzoni: "Mi sono cimentato in tante forme di comunicazione nella vita ma quella scritta mi mancava e volevo mettermi alla prova con un libro, giocare con le parole. E sintetizzare ciò che penso mi sembrava un bell'esercizio. Il titolo 'Perché parlavo da solo' nasce dalla verità: io, mentre rifletto, parlo da solo. Mi sono detto: sarà una patologia? Scrivere poteva essere una terapia" ha detto.









A proposito del libro, la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, nelle ultime ore, sul suo profilo Instagram ha postato un video scrivendo: "Le date del tour per la presentazione del libro #perchéparlavodasolo di @sonopaolobonolis DECLAMATE DIRETTAMENTE DA LUI …con l'aiuto di @instagiu83 #sdltv @rizzolilibri". Nel video Paolo Bonolis è seduto ed elenca le tappe del suo tour, tra una battuta e l'altra. Ma c'è qualcosa che non piace ai fan e fa scattare la polemica.





Paolo Bonolis ha i piedi sulla scrivania e i fan lo notano subito. E no, non apprezzano. "Paolo Bonolis sempre più maleducato!!!! Con i piedi sulla scrivania, non ho parole" scrive qualcuno tra i commenti. E ancora: "Vergognati, incivile", "Le gambe sul tavolo, da maleducato". Insomma, quel gesto, che probabilmente Bonolis ha fatto senza pensare, non è stato gradito. Anche voi la pensate così o forse i follower stanno esagerando un po'? Ah Bonolis e la moglie saranno ospiti di Verissimo nella puntata in onda sabato 19 ottobre.

