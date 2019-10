Costantino Vitagliano esagerato su Instagram: quel “dettaglio” piccante non sfugge a nessuno. Malandrino

È stato il primo tronista di Uomini e donne e, anche se ormai non è più un tronista, Costantino Vitagliano, per molti, lo sarà sempre. Ne è passato di tempo da quando Costantino, protagonista del programma di Maria De Filippi, scelse come compagna Alessandra Pierelli. La loro storia fu perennemente sotto i riflettori e loro due erano delle star. La loro relazione bella e tormentata appassionò tutti. Ma durò solamente dal 2004 al 2006 (sì, sono passati 13 anni da quando si sono lasciati, come vola il tempo…).

Oggi entrambi si sono rifatti una vita: lui è ancora single e padre della piccola Ayla, lei è sposata con Fabrizio Baldassari e madre di due bambini. ““I rapporti con Alessandra oggi sono inesistenti, ma senza rancore. Dopo che ci siamo lasciati, io l’ho ricontattata quando è stata male per un intervento chirurgico. Allora stava con un calciatore e non ha voluto parlarmi” ha raccontato Costantino Vitagliano lo scorso agosto in un’intervista a Di Più. Continua a leggere dopo la foto

















“Poi, tempo dopo, ci siamo visti, abbiamo parlato, ricordando i vecchi tempi. Ma non è riscattata la scintilla e le nostre strade si sono divise per sempre. So che Alessandra ora è una moglie e mamma felice” aggiunse nella stessa intervista. All’epoca la storia finì per via di Costantino che si sentiva “il re del mondo” e non era pronto a vivere una relazione totalizzante. Alessandra Pierelli, invece, lo sarebbe stata. Ma ormai è andata così. Continua a leggere dopo la foto









Ma Costantino, che di natura è un po’ esibizionista, non è sparito dalla circolazione, anzi, è molto presente sui social dove fa ancora strage di cuori. L’ultimo scatto postato dal 45enne è davvero molto bollente e non ha lasciato indifferenti le sue fan. Costantino è seduto su un divano nero, tiene in mano una tazza di caffè e indossa una maglia color pesca. “Bere non è la risposta, ma bevendo ti dimentichi la domanda…..😜😂#costantinovitagliano # #bere” ha scritto Vitagliano a didascalia dello scatto. Continua a leggere dopo la foto





Ma c’è un dettaglio hot che non sfugge: Costantino tiene il lembo della maglietta ben stretto e tirato verso il basso, a coprire le sue parti intime. E in tante si chiedono se indossi o meno gli slip… “«Giusto bevendo ti dimentichi la domanda… Comunque sei sempre più bello!»”, “Che presenza!”, si legge tra i commenti. E ancora: “Pazzesco… Ricordo ancora quando firmasti la maglietta del marchio hollywood! Che tempi!”, “Sarebbe bello vederti dal vivo”, commenta ancora qualcuna. Insomma, slip o no, Costantino ha fatto centro.

Costantino Vitagliano cerca ‘lei’. E sta per tornare a Uomini e Donne