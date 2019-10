“Che pantera”. Anna Tatangelo, la posa in ascensore è bollente. E i fan perdono la testa

Anna Tatangelo da infarto: i fan restano senza parole. È un momento davvero positivo per Anna Tatangelo: la cantante sta infatti riscuotendo un grande successo grazie al nuovo album “La fortuna sia con me” e ha davvero molto da fare. Ma, social com’è, non smette di tenere i fan aggiornati e posta spesso foto della sua vita, dei suoi concerti, della sua vita quotidiana. L’ultimo scatto che ha postato su Instagram ha lasciato tutti a bocca aperta:

Anna Tatangelo è piegata a terra, davanti allo specchio dell'ascensore ed è super sensuale. Pantaloni di pelle, tacchi a spillo altissimi, top nero scollatissimo che mette in mostra il suo seno enorme, capello corto sulle spalle e sguardo malizioso. "Bastano due gradi in meno ed è subito pantalone in pelle 😂🤪" scrive lei a didascalia dello scatto. Una roba da non credere: tutta quella bellezza, tutte quelle curve, tutta quella sensualità in una sola foto. La temperatura su Instagram sale.

















I commenti dei fan si sono sprecati: "Aggiungi una giacca di pelle, e spacchi di brutto. 😍😍😍" ha scritto qualcuno. "Bellissima", "Stupenda", "Ti amo" li legge ancora tra i commenti. Qualcuno è un po' meno delicato e scrive così: "Amo' tu con questi scatti la temperatura la fai alzare e non solo quella 😘". I fan sono innamorati pazzi di Anna Tatangelo: "Stai divinamente bene… sei bellissima favolosa… corpo superbo ♥ piedi sublimi ♥ straordinaria".









"Che pantera", "Arte italiana" scrive ancora qualcuno. "Complimenti sei una bomba!" si legge ancora; "Sei la cosa più bella che ho mai visto"; "Sei un mito! Comoda quella posizione in ascensore?". In effetti in quello scatto è l'essenza della sensualità: tutta vestita di nero con i pantaloni di pelle e i tacchi vertiginosi è ovvio che abbia steso tutti… Una vera pantera. In tanti infatti notano la somiglianza tra la cantante e il felino, anche per la posa.





Visualizza questo post su Instagram Bastano due gradi in meno ed è subito pantalone in pelle 😂🤪 Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 17 Ott 2019 alle ore 12:48 PDT

Dopo un periodo di separazione, oggi Anna Tatangelo è tornata insieme a Gigi D’Alessio, l’uomo con cui sta da quando ha 16 anni. A proposito di Gigi d’Alessio, il 18 ottobre è uscito il suo ultimo album “Noi due”. La Tatangelo non fa parte del progetto per un motivo: “Altrimenti ce la cantiamo e suoniamo da soli” ha detto in un’intervista.

