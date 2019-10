“Scappa con me”. Alessia Marcuzzi, bollente nella notte: i pantaloncini sono inesistenti e si vede tutto

Alessia Marcuzzi, la foto in shorts lascia i fan senza parole. Alessia Marcuzzi è di certo una delle conduttrici più amate della televisione italiana: il pubblico la apprezza per la sua simpatia, la spontaneità e, ovviamente, per la sua bellezza. Reduce dal successo di Temptation Island Vip, e dalla conduzione de Le Iene Show, e, prima di ritagliarsi un po’ di riposo nel week-end, ha postato una foto che ha mandato tutti in visibilio. 46 anni, fisico pazzesco, Alessia Marcuzzi ama condividere con i suoi fan momenti della sua vita privata.

L’ultimo che ha postato ha scombussolato molto i suoi ammiratori perché Alessia è in una versione decisamente molto sexy. È notte, lei è spalle al muro, seduta per terra, ha lo sguardo serio e intenso ma l’occhio di tutti cade lì, su quei pantaloncini così corti che neanche si vedono e mettono in mostra le gambe chilometriche e super sensuali. A qualcuno sorge anche un dubbio: ma i pantaloncini ci sono oppure no? Continua a leggere dopo la foto

















Di sicuro ci sono ma sono talmente corti che non si vedono. E, di conseguenza, si vede tutto. Nella fattispecie quelle strepitose gambe lunghe e toniche che hanno reso celebre la Marcuzzi. I commenti dei fan sono di estasi: “Certo che non hai niente da invidiare alle gambe di una ventenne”, le scrive qualcuno. E ancora: “Che coscia sexy”, “Che cosce stupende”, “Scappa con me”. Insomma, i fan gradiscono e non poco quella visione. Continua a leggere dopo la foto









“Oggi mi sento un po’ nel sottosopra…ma sono pronta a scappare con le mie nuove sneakers” scrive Alessia Marcuzzi a margine della foto che è uno scatto per pubblicizzare le scarpe. Ma le scarpe, in tutta onestà, sono in pochi a guardarle. Nelle ultimi ore si è parlato di Alessia Marcuzzi anche per un altro motivo: la conduttrice ha adottato Brownie, un cucciolo color miele dolcissimo. Poco fa ha postato una foto che ritrae il cagnolino nelle braccia di Mia, la figlia che Alessia ha avuto da Francesco Facchinetti. Continua a leggere dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram Pazza di lui. Totale❤️🐶 #brownie Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 18 Ott 2019 alle ore 7:53 PDT

“Benvenuto Brownie….Siete due scapigliati arruffati”, ha scritto Alessia come didascalia della foto. Il cucciolo, come tanti fan hanno notato, somiglia molto ai cani di Michelle Hunziker: è un batuffolo di pelo e morbidezza! Alessia ha già perso la testa per il nuovo arrivato: “Pazza di lui, totale!”, ha scritto accanto alla foto del cucciolo che dorme.

Alessia Marcuzzi, quant’è cresciuto il figlio Tommaso: “Sembrate fratelli!”