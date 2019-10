Ambra Angiolini oggi è un’attrice affermata. Il suo ultimo film, con un cast quasi tutto al femminile e diretto da Michela Andreozzi, è di recente uscito nelle sale. Si intitola ‘Brave ragazze’ ed è una commedia con protagonisti, oltre ad Ambra, Serena Rossi, Silvia D’Amico, Luca Argentero, Stefania Sandrelli, Max Tortora e Ilenia Pastorelli.

La trama è ispirata a un fatto di cronaca realmente accaduto in Francia, nei primi anni ‘80, e la pellicola riporta fedelmente le vicende avvenute, solo che questa volta avviene tutto in Italia, precisamente a Gaeta, dove 4 amiche alle prese con le difficoltà della vita si convincono che l’unico modo di dare una svolta positiva alle loro esistenze è mettere in atto una rapina in banca. Ma spacciandosi per uomini. E così, da brave ragazze appunto, in un attimo Anna, Maria, Caterina e Chicca si trovano al centro di un’indagine destinata a cambiare per sempre il corso delle loro vite. (Continua dopo la foto)

















Dal punto di vista sentimentale, prosegue invece a gonfie vele la storia d’amore di Ambra e Max Allegri. I due stanno insieme dal 2017. “Mi sono innamorata di lui perché come me è un tipo fuori moda. Mi sono accorta subito che mi piaceva perché siamo due sbagli”, ha confessato di recente lei a Vanity Fair parlando del rapporto con Allegri, arrivato nella sua vita dopo la sofferta fine della sua lunga relazione col cantante Francesco Renga, da cui ha avuto due figli. (Continua dopo la foto)









Su Instagram Ambra è seguitissima ma l’ultimo post non riguarda né il lavoro né l’amore con Max. Si tratta di una bellissima foto dei suoi genitori, ritratti mentre mandano un bacio. “Che poi alla fine questa è la foto più giusta, quella da pubblicare oggi. Radici forti con BOCCUCCIA! Scaccia mostri Giornata mondiale del sorriso, l’ho deciso io, campioni del mondo!”, ha scritto lei, che spesso pubblica foto di mamma Doriana, che le assomiglia in modo impressionante, e papà Alfredo. (Continua dopo foto e post)







Il post dedicato ai genitori è stato presto riempito di like e di commenti dai fan di Ambra. “Fantastici”, “Hanno fatto un ottimo lavoro, complimenti”, “Avete sfornato un capolavoro”, scrivono. Di recente Ambra aveva dedicato ai genitori un post commovente, con una foto ripescata dall’album dei ricordi: “Le radici restano il mio traguardo. Quello che sento è che se tornassi in quel campeggio, a 35 anni di distanza, la foto sarebbe praticamente identica. Io sarei ancora tra le braccia di mia madre, la donna più enigmatica e forte del mio universo e mio padre avrebbe ancora lei al suo fianco e quel sorriso immutato che il tempo non può far invecchiare. Siete così reali”.

Alessia Marcuzzi, quant’è cresciuto il figlio Tommaso: “Sembrate fratelli!”