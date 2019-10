Alessia Marcuzzi è la nuova regina di Temptation Island Vip. Dopo Simona Ventura, che lo scorso anno ha inaugurato la prima edizione del docu reality riservato ai volti (più o meno) noti, la Pinella è sbarcata in Sardegna per raccontare il viaggio dei sentimenti di 6 coppie, a cui si sono aggiunte 2 in corsa. E se l’inizio è stato decisamente in salita, puntata dopo puntata la presentatrice romana è riuscita a conquistare il pubblico e raggiungere ottimi ascolti.

E finita la puntata conclusiva con gli ultimi falò, Alessia ha voluto pubblicare un post sul suo profilo Instagram per ringraziare tutta la squadra di Temptation, compresa la produttrice Maria De Filippi. Su Instagram Alessia Marcuzzi è attivissima: condivide di continuo scatti del suo quotidiano e non solo di lavoro. Spesso sono foto sexy (e infatti la conduttrice non è immune da critiche e insulti feroci) ma anche moltissime immagini dei suoi affetti. (Continua dopo la foto)

















Alessia Marcuzzi, che è sposata con Paolo Calabresi Marconi, ha una bellissima famiglia allargata: due figli (Tommaso e Mia) avuti da due diversi partner (Simone Inzaghi e Francesco Facchinetti) che ora hanno altre compagne e altri figli e con cui la presentatrice ha un rapporto splendido. Ultimamente, complici le tante fotografie delle vacanze pubblicate da Alessia, si è spesso parlato della piccola di casa, Mia, e della straordinaria somiglianza con la famosa mamma, ma anche il primogenito non è da meno. (Continua dopo la foto)









Tommaso Inzaghi, che ha compiuto 18 anni ad aprile scorso, è la sua “fotocopia al maschile”, come fa notare un’utente sotto all’ultima fotografia condivisa su Instagram da Alessia Marcuzzi. I fan della conduttrice sono rimasti spiazzati da quanto sia cresciuto (l’ha anche già superata in altezza!) e infatti c’è chi, incredulo, le chiede sotto al post: “Ma lui è quello che portavi nello zaino tecnico in montagna? Ah però…”. (Continua dopo la foto)





Visualizza questo post su Instagram ❤️ #tommyboy #loveusomuch Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 13 Ott 2019 alle ore 10:30 PDT



La padrona di casa di Temptation Island Vip è volata a Londra, dove da molti anni ha comprato una casa nel quartiere di South Kensington, e ha postato una foto mamma figlio dolcissima sul suo profilo. Alessia e Tommaso posano abbracciati in un ristorante e lei commenta lo scatto semplicemente con un cuore rosso e gli hashtag #tommyboy e #loveusomuch. Stavolta zero critiche: solo complimenti e commenti estasiati. “Ma quanto è cresciuto, mamma mia! Siete bellissimi”, “Sembrate fratelli”, “Tommy è stupendo e ti somiglia un sacco”, “Ormai è un uomo!”, “Complimenti, siete uno spettacolo!”.

