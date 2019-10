“Il dono più bello”. Fedez compie 30 anni, il regalo più dolce è quello del figlio Leone. Il video che ha fatto intenerire tutti

Il 15 ottobre 2019 Fedez festeggia 30 anni. Il regalo più bello? Glielo ha fatto il figlio Leone. È stato proprio il rapper a condividere il regalo del figlio di un anno e 8 mesi avuto dalla sua adorata moglie Chiara Ferragni. Ha solo 30 anni, Fedez, eppure ha già raggiungo tanti traguardi, nella sua vita. È un rapper affermato, produttore, ha una famiglia splendida e felice, è sposato con la donna che ama e ha un figlio meraviglioso. Che gli ha fatto il regalo più bello, che Fedez aspettava da tempo.

Leone ha detto per la prima volta “papà”. Lo si vede nel video che il rapper ha postato sul suo profilo Instagram: Leone è seduto sul seggiolone, ha il suo solito broncetto e dice “papà”. “Gli auguri più belli” scrive Fedez a didascalia del dolcissimo video di Leone. Accanto a quelle parole una faccina che piange. Anche Fedez, probabilmente, piange. Painge per la commozione e l’emozione. Il potere delle parole… Continua a leggere dopo la foto

















Nel giro di 30 minuti il video postato da Fedez ha fatto il pieno di like: ben 128.000. E i like, con il passare delle ore, sono aumentati ancora. Il 30esimo compleanno di Fedez è all’insegna della famiglia. Proprio qualche mese fa infatti il cantante ha deciso di rallentare con gli impegni professionali per dedicarsi di più al figlio Leone e alla moglie Chiara. I due, infatti, per via del tanto lavoro, si vedevano poco. Così Fedez ha pensato di mettere un freno. Continua a leggere dopo la foto









Il tempo passato non torna più e va goduto al massimo. Anche Chiara Ferragni, nella mattinata del 15 ottobre, ha dedicato un pensiero d’amore al marito: “Il trentesimo compleanno più felice per la mia persona, la mia anima gemella e il mio migliore amico Fedez – ha scritto su Instagram a didascalia di alcune foto che li ritraggono insieme – Sono così orgogliosa di te, della nostra relazione e di tutto ciò che abbiamo costruito insieme in soli 3 anni. Grazie per avermi reso la mamma e la moglie più felice”. Continua a leggere dopo la foto





Gli auguri più belli 😭

Happy 30th raviolito @fedez 💘

E ancora: “Grazie per aver realizzato i miei sogni. Grazie per aver capito chi sono e supportarmi sempre. Quando ti guardo posso solo pensare ‘è la mia persona, non potrei avere nessun altro che mi faccia sentire così’. Sei una famiglia e sei a casa e mi rendi orgoglioso ogni giorno. Ti amo raviolito ❤️”. Una dedica piena di amore e sentimento che di certo avrà fatto impazzire di gioia il rapper. Auguri!

