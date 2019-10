Preoccupazione tra i fan dell’ex gieffino finito in ospedale dopo un malore che lo ha colpito negli ultimi giorni. Daniele Dal Moro, l’imprenditore veronese che si occupa di marketing e pubblicità nell’azienda di famigliae che si è classificato terzo al Grande Fratello 16, ha subito un grande stress nell’ultimo periodo ed è stato ricoverato in ospedale. L’ex concorrente del Grande Fratello è stato posto sotto osservazione medica dopo un calo di pressione, fatto che lui stesso aveva raccontato sui social.

Ora sembra che le condizioni del ragazzo siano migliorate ma Dal Moro deve fare ancora dei controlli. L'unico suo desiderio è quello di essere dimesso quanto prima dall'ospedale. Nella storia Instagram che è stata postata su Instagram dal suo fan club, Daniele Dal Moro ha raccontato che, mentre si allenava, è stato colto da un calo di pressione che ha reso necessario un ricovero in ospedale. Il tutto è successo in un momento di grande stress.

















"Ragazzi sto bene di salute. Sono andato ad allenarmi e ho avuto un calo di pressione dovuto probabilmente a stress, allenamenti, poche ore di sonno, nervoso, ecc", ha scritto Dal Moro nella sua storia di IG. Poi ha aggiunto: "Non sto molto bene in questo periodo. Ma niente di grave c'è tanta gente che sta molto peggio di me e non si lamenta. Voglio solo andare a casa mia. Se mi dimettono vi aggiorno e mi faccio vivo promesso!".









E ancora: "Scusate ragazzi se sono assente ma non sto bene. Portate pazienza. Grazie per i messaggi. Torno attivo presto". È normale che i fan si siano preoccupati leggendo quelle parole. Non è neanche la prima volta che l'ex gieffino fa preoccupare i suoi fan. Era successo già questa estate quando Dal Moro era rimasto vittima di un incidente in motocicletta. Un incidente bruttissimo al quale è sopravvissuto per miracolo, come lui stesso aveva raccontato.





Visualizza questo post su Instagram forza dani💪🏻♥️ @daniele_dal_moro #danieledalmoro #grandefratello #gf16 Un post condiviso da Daniele Dal Moro (@danieledalmoro_fanclub) in data: 14 Ott 2019 alle ore 10:53 PDT



“Ci ho quasi rimesso le penne”, scriveva Daniele Dal Moro dopo quell’incidente a seguito del quale aveva riportato varie ferite. Dopo il fatto e dopo il grande spavento, Daniele ha voluto rassicurare i suoi fan: “Tutto ok, ragazzi. Ho la pelle dura”. Poco dopo l’incidente era persino tornato ad allenarsi in palestra. Tutto bene, quel che finisce bene. Speriamo sia così anche questa volta.

