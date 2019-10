Taylor Mega, poco e niente addosso davanti allo specchio: si vede tutto!

Sono giorni di fuoco per Taylor Mega. L’influencer è finita nel mirino del gossip perché accusata di avere una relazione finta con Giorgia Calderulo. Studiata a tavolino solo per avere visibilità. Ne è convinto Alan Fiordelmondo, il paparazzo e opinionista di Barbara d’Urso che per primo ha messo in dubbio la storia tra le due. Fiordemondo ha detto anche di essere in possesso di prove.

Alla luce di queste dichiarazioni, nelle scorse ore Taylor ha fatto una diretta Instagram in cui ha usato parole durissime nei confronti di Alan, arrivando a insinuare che le sue dichiarazioni siano frutto del non coraggio di fare coming out. Quindi la decisione del paparazzo di querelarla. “Alan se non parla di Taylor Mega non è nessuno. Alan non è nemmeno un paparazzo, un giornalista da strapazzo, un opinionista, non è nessuno”, ha esordito Taylor. (Continua dopo la foto)

















“Non gli farei paparazzare nemmeno le paperelle del lago di Milano 2 perché nessuno vuole le foto di Alan – ha continuato l’influencer 25enne – Se tu sei un paparazzo vero non ti fai vedere in foto, altrimenti le persone famose quando ti vedono scappano. Lui faceva il maestro di tennis e non si sa a chi ha leccato il c..lo per diventare paparazzo. Dato che la vita da paparazzo non gli rende ha trovato questa finta prova parlando di me. Nessuno sapeva chi era prima”. (Continua dopo la foto)









E infine: “Lui non è neanche etero. Gli dà fastidio che io abbia fatto coming out. È invidioso. Avrebbe voluto farlo lui. Punto”. Dichiarazioni, queste, “lesive della immagine, onorabilità e professionalità” secondo Alan, che ha spiegato sul suo Instagram di essere andato dai carabinieri. Ma non è finita qui. Sempre sul social e sempre per le accuse di inventarsi falsi amori, Taylor Mega è di nuovo intervenuta. Ma in versione super sexy. (Continua dopo le foto)







I suoi follower saranno rimasti incollati allo schermo del cellulare non solo per il suo sfogo ma soprattutto perché accompagnato da immagini ad alto tasso erotico. Taylor, come riporta TgCom24 che pubblica anche gli screenshot delle Storie in questione, si mostra con lo smartphone in mano davanti allo specchio e indossa un abito bianco che lascia scoperti seno e gambe. Praticamente si vede tutto. “Prima di parlare di me, che pensino agli scheletri che hanno dentro gli armadi. Non parlo perché altrimenti smuovo cose troppo grosse…”, dice. E poi ancora aggiunge: “Ho visto che parlate, parlate tanto bla bla bla e poi alla fine andate in bianco”.

“Sembri un trans”. Ilary Blasi massacrata, le critiche sono feroci: “Piantala col bisturi”