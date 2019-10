Albero di Natale artificiale: quali sono i migliori modelli 2019?

Natale è alle porte e trovare un bell’albero nelle ultime settimane di Novembre è quasi impossibile, se siete intenzionati a cambiare albero di Natale ecco quali sono le tendenze per il 2019

La tradizione dell’albero di Natale viene veramente da lontano: già le tribù dei Celti utilizzavano alcuni alberi forti e possenti per onorare alcune importanti feste collettive. Tuttavia l’albero di Natale modernamente inteso è di tradizione sicuramente centro-europea. Nel corso dei secoli è diventato simbolo per eccellenza delle festività invernali ed è entrato, oltre che nelle piazze principali delle città europee (e non solo), anche nelle singole case.

Ancora oggi l’Albero di Natale, specialmente se addobbato in maniera ottimale, riesce a regalare un’atmosfera unica per tutta la famiglia, tuttavia nei moderni appartamenti un albero vero potrebbe creare qualche disagio: si pensi solo alle foglie e alla resina che potrebbero sporcare il pavimento o alla convivenza con animali domestici in casa. Ecco perché il miglior modo per ottenere una buona riproduzione di un abete o un sempreverde (alberi invernali e colonne portanti della tradizione) è quello di acquistare un prodotto artificiale. Vediamo nello specifico come regolarsi e districarsi nella vasta offerta commerciale proposta ogni anno.

















Miglior albero di Natale, tutte le caratteristiche

Il primo consiglio che possiamo darvi riguarda l’anticiparsi sui tempi: specialmente nei mercatini natalizi o anche in negozi specializzati a fine Novembre gli alberi saranno tutti esauriti o saranno disponibili solo quelli di bassa qualità. In Italia molte famiglie preferiscono addobbare la propria casa l’8 Dicembre, vi consigliamo quindi di iniziare a cercare ad Ottobre per avere un ottimo modello ad inizio Novembre.

I migliori Alberi di Natale sono indubbiamente una riproduzione fedele di quelli originali con foglie larghe ed aghi, ma anche con bacche e piccoli ornamenti che li faranno sembrare assolutamente realistici. Potrete anche optare per un modello già innevato, questa soluzione vi permetterà di risparmiare la fatica di adoperare la neve spray, ma attenzione alla qualità della copertura (potrebbe staccarsi dopo poche settimane di utilizzo).









Albero di Natale: quale altezza scegliere

Naturalmente molto dipende dalle esigenze di spazio in casa, ma un prodotto più alto ha un impatto scenico indubbiamente maggiore. La misura più piccola consigliata è di 1,80m, ovvero ad altezza di uomo, ma esistono anche da 2,10m o 2,40m ed alcuni rivenditori ne hanno anche di più grandi. È inutile dire che un albero maestoso (specie se posizionato in appartamento) capterà l’attenzione di tutti quanti.

Esistono poi diversi formati e modelli: abbiamo parlato della variante imbiancata e non ma anche nelle dimensioni c’è parecchia scelta. In diversi appartamenti va per la grande l’albero di Natale Slim che può essere sempre alto ma con circonferenza minore, più adatto per essere posizionato in cantucci della casa, magari accanto al presepe.

Ci sono anche alberi di natale già ornati con pigne, bacche, piccoli frutti di bosco, tutto il necessario per immergersi nell’atmosfera da film che tutti sogniamo. Con i moderni alberi artificiali non bisogna lasciare troppo spazio alla fantasia: ciò che desiderate si può materializzare in qualsiasi momento!