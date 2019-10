Cristina Parodi è attivissima su Instagram. Solo qualche giorno fa ha stupito il marito, Giorgio Gori, con una dolcissima dedica d’amore per celebrare il loro 24esimo anniversario di matrimonio. La giornalista e conduttrice ha postato sul suo profilo uno scatto di loro due sorridenti e felici: “Sono passati ventiquattro anni da quel sì – ha scritto la Parodi – e non mi sono ancora stancata di sorridere con te”. E sono già 24 anni da marito e moglie per Cristina e Giorgio, sindaco di Bergamo.

Il primo incontro risale al lontano 1992, quando lui era direttore di Canale 5 e lei lavorava nel Tg di Mediaset, poi un lungo corteggiamento e quella proposta di lei: “Ci andiamo a mangiare una pizza?”. Così è iniziata quella che è una delle love story più lunghe e solide del mondo dello spettacolo. Dopo le nozze, celebrate nel 1995 a Carpeneto, in provincia di Alessandria, la nascita dei tre figli. (Continua dopo la foto)

















Dall’amore di Cristina Parodi e Giorgio Gori sono nati Benedetta, arrivata nel 1996, Alessandro nel 1997, l’unico maschio della coppia e infine Angelica, nata nel 2001. Non è raro ‘intercettare’ i 3 fratelli Gori sul profilo di mamma Cristina, che su Instagram condivide molto del suo privato. L’ultimo post, tuttavia, è stato preso di mira dagli hater. Nonostante sia ottobre inoltrato, la Parodi si gode il sole di Formentera e ha approfittato per augurare buon fine settimana ai suoi follower. (Continua dopo la foto)









“Relax. Vi auguro un bellissimo weekend”, ha scritto la bellissima Cristina, 54 anni, sotto alla foto che la ritrae in spiaggia, sdraiata al sole con un libro accanto e il vestitino a righe che scopre le gambe. E proprio sulle gambe, che dominano lo scatto, si sono concentrate le attenzioni dei fan. Alcuni si sono davvero scatenati tra i commenti. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Relax . Vi auguro un bellissimo weekend #ultimosole #maisenzaunlibro #buoniamici Un post condiviso da Cristina Parodi (@criparodi1) in data: 12 Ott 2019 alle ore 8:39 PDT



Se molti, come sempre, sottolineano la sua bellezza ed eleganza, molti altri hanno criticato Cristina appigliandosi a più di un dettaglio che a loro avviso emerge dalla foto: “Mmmmmm quel piede con lo smalto cresciuto”, “Spiegatemi come ‘cresce lo smalto’!!! . E poi: “La gamba è tua?” (ma qui la conduttrice risponde ironica: “No, della mia vicina!!!! Ma che domanda è!!!”), “ “I peli delle gambe sono decolorati o naturali?”, “Foto volgare d’altronde non lavori”. E poi i soliti che lamentano lo stile di vita diverso dalla gente di spettacolo: “Purtroppo io devo lavorare per mangiare, non posso fare la tua vita”.

