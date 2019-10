Pochi giorni fa Elena Morali è stata ospite di Barbara D’Urso. A Pomeriggio 5 la ex Pupa ha fatto chiarezza sulla sua love story con il comico Scintilla. Negli scorsi mesi si è infatti parlato di un tradimento da parte della 28enne nei confronti del fidanzato storico. In un momento in cui la loro relazione era in pausa, Elena ha conosciuto il giovane Daniele, con il quale ha intrapreso pure dei progetti lavorativi.

Il comico, all’anagrafe Gianluca Fubelli, non è stato con le mani in mano e anche lui ha avuto altre frequentazioni sebbene abbia preferito non svelare troppi dettagli. Ma “Scintilla sa tutto e noi stiamo ancora insieme”, ha spiegato la Morali senza però riuscire a trattenere le lacrime nel salotto di Barbara d’Urso. “Sto ricominciando con Scintilla”, ha detto ancora la ex Pupa, che allo stesso tempo continua a lavorare con Daniele. (Continua dopo la foto)

















“Io e Daniele abbiamo iniziato dei progetti di lavoro e li stiamo portando a termine – ha proseguito la Morali – Scintilla sa tutto e a lui questo va bene. Ma io e Daniele lavoriamo e basta, non c’è altro tra di noi. Il nostro flirt è chiuso”. Ospitate nei salotti tv a parte, Elena è molto attiva su Instagram, dove spesso regala ai fan scatti bollenti. (Continua dopo la foto)









In uno degli ultimi, poi, la 28enne, immortalata senza veli, con il braccio che cerca di coprire senza successo l’abbondante décolleté, è ritratta in tutta la sua bellezza. Si tratta di una foto di nudo artistico in bianco e nero che la Morali commenta così: “Nudità. Quanto scandalo per un corpo nudo quando tutti noi nasciamo nudi e finiamo nudi”. I commenti? Un’infinità e sono quasi tutti complimenti. (Continua dopo foto e post)







“Da donna posso dirti che questo nudo non è volgare. Sei elegantissima! Ma tanto la gente giudicherà sempre e comunque…”, “Nessuno scandalo, sei semplicemente stupenda”, “Sei un capolavoro della natura”, le scrivono sotto. E ancora: “Bellissima come mamma ti ha fatto, complimenti!” e “Un’opera d’arte. Sarebbe bello se Instagram censurasse le vere volgarità e permettesse nudi veramente artistici come questi”.

