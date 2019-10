Dopo la proposta di nozze in diretta tv, il sì: si sono sposati!

Dopo la proposta di nozze in diretta, a ‘Vieni da me’, il sì. Che i neo marito e moglie hanno raccontato proprio nel salotto tv di Caterina Balivo. Era il 18 marzo scorso quando lei, la bellissima modella, showgirl ed ex Professoressa de L’Eredità, Vera Santagata, veniva letteralmente sorpresa dal fidanzato Dino Lanaro.

Vera era intervenuta a ‘Vieni da me’ assieme a Flavio Insinna e alle altre colleghe, ma non immaginava che di lì a poco il compagno sarebbe arrivato con un fascio di rose e si sarebbe inginocchiato con l’anello in mano. “Sono l’uomo più fortunato del mondo e, se vorrai, ti proteggerò per sempre”, ha detto Dino a Vera che, in lacrime, gli ha detto sì prima di abbracciarlo. I duem che si sono conosciuti a una cena quando lei era ancora fidanzata, stanno insieme da un paio d’anni e convivono a Milano insieme alla figlia di lui. (Continua dopo la foto)

















Le nozze di Vera e Dino sono state celebrate lo scorso 27 settembre e qualche giorno fa i due neosposi sono intervenuti in diretta a ‘Vieni da me’ per raccontare a Caterina Balivo e al pubblico il loro giorno più bello: “Mi fa ancora strano chiamarlo marito”, ha rivelato lei, che ha poi raccontato i dettagli del suo splendido matrimonio: “Non eravamo tantissimi, circa 100 persone”. (Continua dopo la foto)









“Mi è sembrata una dea. Non riuscivo a smettere di guardarla – ha invece commentato Lanaro – Ogni giorno ci ricordiamo del nostro impegno. Il rapporto di coppia cambia”. Dopo il rito civile, il ricevimento nella bellissima Villa Calchi in provincia di Lecco, sul lago. Tra i presenti, anche Laura Dazzi ed Eleonora Arosio, le colleghe di Vera a L’Eredità. Al fianco degli sposi, la piccola Rebecca, la figlia di lui che ha portato le fedi. (Continua dopo foto e post)







Rebecca, 9 anni e mezzo, è la figlia che Dino Lanaro ha avuto da un precedente matrimonio e a cui Vera è legatissima: “Le ho voluto dare un ruolo importante: lei è stata la mia unica damigella d’onore. Era l’unica vestita in bianco oltre me. Ho sposato due persone, le amo allo stesso modo”, ha aggiunto la modella che ha postato sul suo profilo Instagram una bellissima foto delle nozze con il suo Dino e Rebecca: “Una famiglia felice non è che un anticipo del paradiso”, l’ha commentata.

“È successo prima del matrimonio”. Alessandro Tersigni, quel sacrificio di cui non ha mai parlato