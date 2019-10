Fedez ha da poco spento 30 candeline e per festeggiare ha raggiunto con la sua metà, Chiara Ferragni, e alcuni amici Muscat, in Oman. Naturalmente i Ferragnez non hanno mancato di aggiornare i rispettivi follower e tra i tanti video e scatti della vacanza uno degli ultimi filmati mostra l’influencer e fashion blogger mentre prova il narghilè. È stato il rapper a pubblicare la clip su Instagram per prendere in giro la moglie che, dopo aver tirato a pieni polmoni ha iniziato a tossire.

“Quando sei Chiara Ferragni ma tossisci come Roberto il baffo”, ha scritto nella didascalia del post Fedez, che cita Roberto Crema, ovvero il protagonista di tantissime televendite degli anni ‘80 e ‘90, noto, oltre all’indimenticabile baffo nero, per la sua voce “asmatica” che lo rese una vera e propria icona. I fan del rapper sono impazziti alla vista del video. E ci hanno messo il carico: tutti a prendere in giro la bella Chiara e la sua prima volta con il narghilè. (Continua dopo la foto)

















Poco prima, invece, era stata una foto social di Fedez a essere commentatissima. A prima vista una foto normalissima in cui l’ex giudice di X Factor e prossimo concorrente del reality show made in UK, Celebrity Hunted posa per sponsorizzare un noto marchio di intimo, come recitano gli hashtag. E invece l’immagine in cui si mostra con addosso un paio di slip, mentre sta appoggiato al suo guardaroba ha fatto furore tra le sue fan. (Continua dopo la foto)









Sotto allo scatto sono piovuti commenti piccanti sul suo fisico. A partire da quello di Chiara Ferragni, che scrive sotto alla foto “My dilf”. Certamente è lei la sua fan numero uno, ma tante altre, visto il fisico scolpito messo in mostra nella foto, hanno voluto esprimere le forti emozioni che ha provocato quella foto postata per pubblicizzare l’intimo. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Quando sei Chiara Ferragni ma tossisci come Roberto il baffo Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 13 Ott 2019 alle ore 12:20 PDT

Visualizza questo post su Instagram @intimissimiuomo #intimissimiuomo Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 11 Ott 2019 alle ore 7:04 PDT



“A casa Mia sei il benvenuto”, “Sbavoo”, scrivono alcune. Ma tra i tanti commenti, emoticon del fuoco e sguardi a cuoricino spunta anche un “Fortunata la Ferry”, che lascia spazio a diverse interpretazioni. Fedez in slip ha anche fatto venire i dubbi a qualcuno: “Sto dubitando della mia eterosessualità”, ha commentato un utente. Insomma, il post del rapper ha fatto davvero ‘boom’.

