Nelle scorse ore un lutto improvviso ha scosso il mondo dello spettacolo e tra i tanti vip anche Caterina Balivo ha voluto esprimere il suo cordoglio per la morte di Manuel Frattini, il ballerino e attore teatrale morto a 54 anni a seguito di un malore accusato in teatro milanese, poco prima di prendere parte a uno spettacolo di beneficenza.

Era considerato il divo italiano del musical e quel malore è stato fatale: gli ha provocato un arresto cardiaco irreversibile, nonostante i soccorsi tempestivi dei presenti e del personale medico chiamato immediatamente. Tanti i ricordi dei personaggi del mondo della tv e della musica dopo la triste notizia della scomparsa di Manuel Frattini: da Lorella Cuccarini a Rita Pavone, da Cristina D’Avena a Roby Facchinetti passando, appunto, per Caterina Balivo, che gli ha dedicato un messaggio toccante su Instagram. (Continua dopo la foto)

















“Buon viaggio #ManuelFrattini, insieme a te, al tuo talento e alla tua gentilezza d’animo volano lassù Robin Hood, Peter Pan, Aladino, Pinocchio – ha scritto la conduttrice di ‘Vieni da me’ sotto a una bella foto che la ritrae con Frattini – ricordo ancora il giorno in cui ci incontrammo in tv: mi dicesti che la tua aiutante in casa, Elika, ti sgridava perché non eri proprio propenso per le faccende domestiche. Grazie per la tua arte e la tua magia”. (Continua dopo la foto)









Il post di Caterina Balivo ha commosso e allo stesso tempo rattristato moltissimi follower. Alcuni hanno appreso la tragica notizia della scomparsa improvvisa del coreografo e ballerino proprio aprendo il profilo Instagram della presentatrice. Qualcuno l’ha anche ringraziata per il suo ricordo toccante: “Brava Caterina che l’hai ricordato. Ieri in tv nessuno…”, ha sottolineato un fan. (Continua dopo foto e post)







In realtà, nella giornata di domenica 13 ottobre, Barbara D’Urso ha dedicato a Manuel Frattini la puntata di ‘Live – Non è la D’Urso. E infatti un utente lo fa notare sotto al post di Caterina Balivo: “Barbara D’Urso gli ha dedicato la puntata, lo ha ricordato appena in apertura spiegando che fosse un suo caro amico e che tutti siano rimasti ‘senza respiro’ visto l’accaduto improvviso”.

