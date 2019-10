Martina Colombari, il cambio di look è drastico. Come si è mostrata la splendida modella

Martina Colombari, il cambio look è pazzesco e lascia i fan senza parole. La bella modella moglie di Billy Costacurta è una dea, ma, in vista dell’autunno, ha deciso di fare una “follia” e di cambiare look. Martina Colombari, comunque, non è l’unica vip ad aver deciso di cambiare look. Basti pensare a Michelle Hunziker che, dopo 25 anni, ha pensato bene di cambiare taglio di capelli. Lo ha fatto in vista della conduzione di Amici Celebrities, il programma di Maria De Filippi che le ha lasciato il testimone.

Sui social Martina Colombari si è mostrata con un look tutto nuovo. Se finora l'abbiamo sempre vista coi capelli chiari, tendenti al biondo, ora Martina ha cambiato. La Colombari si è infatti mostrata mora. Ma è una scelta definitiva o è una scelta temporanea? A quanto pare temporanea. Però accidenti quanto sta bene: è bellissima e quei capelli scuri le donano. Nelle foto postate su Instagram la Colombari ha anche un trucco nero molto marcato e un look davvero sexy.

















"Dalla Martina alla sera" ha scritto Martina Colombari su Instagram a didascalia degli scatti super sexy. Martina ha una tutina super sexy e super aderente, un giubbino di jeans microscopico, capelli scuri e trucco molto marcato. Uno splendore di donna, non c'è che dire. "La più bella del reame" commenta Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti che ora sta vivendo una nuova storia con il rampollo Charley Vezza. Ma non è l'unica…









Anche la ex velina Elena Barolo commenta quella foto: "Stupenda". E Samantha De Grenet: "Che bella". I fan sono in estasi. "Adoro quelli che si sentono fuori posto. Con loro mi sento sempre a mio agio. #oggibrunette #eyeliner #bustier #credercisempre" ha scritto nel video che ha postato su Instagram e che la ritrae in modalità "brunette". Il taglio scelto da Martina è un long bob con riga centrale: un taglio che mette in evidenza i suoi occhi azzurri.





Visualizza questo post su Instagram Dalla Martina alla sera. 🦄 Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari) in data: 11 Ott 2019 alle ore 12:37 PDT

Comunque, per tutti quelli che se lo sono chiesto: quelli non erano i suoi capelli ma una parrucca. Che però le stava perfetta. Quel colore scuro di capelli le dona ma bisogna ammettere che a Martina Colombari starebbe bene qualunque cosa… Quella parrucca è stata scelta per un servizio fotografico, il che significa che alla fine del servizio Martina è tornata al suo colore originale. Che dite, cambierà look in via definitiva?

